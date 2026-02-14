Ny medarbetare till vårt renhållningsuppdrag i Bergslagen
Kaj Johanssons Åkeri AB / Renhållningsjobb / Lindesberg Visa alla renhållningsjobb i Lindesberg
2026-02-14
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kaj Johanssons Åkeri AB i Lindesberg
, Köping
, Fagersta
, Avesta
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vi söker dig
Har erfarenhet av att köra lastbil, gärna baklastare eller sidlastare. Du är intresserad av miljö och självklart trivs du med chaufförsyrket och är mån om att utföra ett bra jobb. Du är bekväm med att fatta egna beslut och känner ett engagemang för att jobben vi utför alltid håller en hög nivå. Du har som lägst C-kort samt giltigt YKB
Hur ser din arbetsdag ut?
Du kommer att jobba som Miljöarbetare hos oss med insamling av hushållsavfall och förpackningar i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner. Du kör enligt förplanerade rutter och hanterar extrahämtningar och eventuella avvikelser via datastöd i fordonet. Tillsammans med övriga kollegor kommer du att utgå från vår lokal i Lindesberg där vi förutom personalutrymmen har lager och uppställningsplatser för våra fordon. Våra insamlingsfordon är både av typen sidlastare och baklastare. Arbetstiderna är dagtid måndag till fredag med eftermiddagsskift var fjärde vecka. I det avtal vi har med kommunen ingår även insamling av hushållsavfall på röda dagar som infaller måndag - fredag.
Välkommen till oss!
Företaget
Vi ska vara det ledande bolaget på de områden vi väljer att verka och vi ska ligga i framkant av utvecklingen. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med en personlig framtoning där människor trivs att arbeta och våra kunder ska alltid känna sig trygga när de anlitar oss som leverantör.
Allmiljö AB har ca 100 anställda och ingår i Kaj Johansson Gruppen där även Kaj Johansson Åkeri ingår. Företaget har huvudkontor i Umeå och filialer på flera orter i Sverige. Verksamheten i koncernen bedrivs inom fyra huvudsakliga affärsområden: Slam & Renhållning, Transport & Logistik, Mark & Anläggning samt Täkt & Maskin. I koncernen finns ca 100 lastbilar och ca 50 anläggningsmaskiner. Koncernen har drygt 230 anställda och omsätter drygt 500 Mkr per år. Vi har kollektivavtal med Transportarbetareförbundet.
Det som kännetecknar oss är att vi är personliga - vi är pålitliga, uppriktiga och ärliga människor som personligen levererar våra tjänster och produkter. Vi är modiga - vi går vår egen väg och vi gör alltid det vi tror på. Läs gärna mer om oss på www.allmiljo.se
eller www.kajs.se
Intresserad? Vi går igenom ansökningarna löpande så ansök så snart som möjligt. har du frågor kontakta gärna Tommy Larsson, tel: 021-10 61 61 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7228801-1842827". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kaj Johanssons Åkeri AB
(org.nr 556144-1428), https://kajjohanssongruppen.teamtailor.com
Skrinnargatan 2 (visa karta
)
711 34 LINDESBERG Arbetsplats
Kaj Johansson Gruppen Jobbnummer
9743084