Ny kollega till vårt härliga team i Järna sökes! Personlig assistent deltid
2025-12-09
Nu förstärker vi vårt team kring vår härliga kille på 26 år i Järna!
Är du en mjuk, snäll och ansvarsfull kille eller tjej som söker ett meningsfullt arbete, så är detta jobbet för dig.
Du kan teckenspråk alternativt är intresserad av att lära dig. Teckenkommunikation är meriterande.
Du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande och är i grunden en lugn och trygg person med fötterna på jorden.
Körkort och tillgång till bil är ett krav. Detta för att det är enda sättet att ta sig till jobbet/dvs. där jag bor.
Lite om mig:
Jag är en glad och positiv kille på 26 år som jobbar på Daglig verksamhet. Jag har autism, språkstörning och Downs Syndrom. Min kommunikation sker främst med teckenspråk.
Jag mår bra av att ha koll på min dag och mitt schema och vill gärna veta vad som skall hända framöver, därför behöver jag din hjälp att få den kontrollen och tydligheten.
Att vara aktiv är något jag gillar och spelar till exempel gärna fotboll, åker till badhuset eller klyver/staplar ved. Jag tycker om att vara utomhus och lyssnar gärna på musik och tittar på Youtube.
Jag bor i eget boende en bit ut på landet utanför Järna i närheten av min pappa och ibland sover jag över hos min mamma i Strängnäs. Jag trivs väldigt bra utanför storstan där det inte är så mycket stress.
Du är i alla lägen mitt viktiga stöd och även då jag behöver lite egentid och vill vara för mig själv, är det viktigt att du finns i närheten och ser och hör det som jag ser och hör. Du behöver stötta mig vid till exempel matsituationer, personlig hygien och övriga situationer under dagen.
Jobbar du med mig får du en glad och trevlig arbetsplats med utmanande, utvecklande och varierande arbetsuppgifter!
Jag har väntetid 6,75 timmar per natt.
Passen är fördelade enligt följande schema och detta behöver funka för dig om du ska söka tjänsten:
Varje måndag kl 15 - tisdag 07:30
Varannan torsdag kl 15 - fredag 07:30
Ett helgdygn/månad (kl 09-09 oftast)
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt dedikerade och engagerade team!
Kontaktperson: Emma Hammar
Att arbeta på God Omsorg innebär:
• God omsorg månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
• Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU) innan anställning.
God Omsorg bedriver ledsagarservice och avlösarservice i flera kommuner i Storstockholm och personlig assistans för kunder på flera orter i Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
