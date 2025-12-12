Ny kollega till enhet socialpsykiatri egen regi
Österåkers Kommun / Vårdarjobb / Österåker Visa alla vårdarjobb i Österåker
2025-12-12
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Österåkers Kommun i Österåker
, Täby
, Stockholm
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Vi inom verksamhetsområde vård och omsorg ansvarar för kommunalt driven vård och omsorg inom äldre- och funktionshinderområdet. Våra medarbetare har kompetens inom det medicinska, beteendevetenskapliga och sociala området, samt inom språk och kultur. Vi utgår alltid från kundens behov och ger varje kund ett gott bemötande, bra service, trygghet och inflytande. Vårt arbete präglas av ansvar, möten och samspel med andra människor.Ditt nya jobb
Du kommer att arbeta på samtliga verksamheter inom enhet socialpsykiatri egen regi. Enheten består av boendestöd, Kanalhuset daglig sysselsättning, Ruffen och Bryggan träffpunkt, samt ILSA daglig verksamhet. Vart du arbetar en dag beror på verksamheternas behov, t.ex. vilken enhet som har frånvaro eller ökad arbetsbelastning den dagen. Det krävs stor flexibilitet och förståelse för att planeringen kan ändras med kort varsel. Det kan också behövas att du går mellan enheterna under samma dag.
Du arbetar 40 timmars arbetsvecka måndag till fredag. Kvällstid förekommer. Du kommer att ha fasta arbetstider. Enhetschef leder och fördelar arbetet inom din fasta arbetstid.
Boendestöd är en verksamhet för personer över 18 år som lever med psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Insatsen är biståndsbedömd. Boendestöd utformas efter kundens individuella behov och förmågor. Boendestöd kan till exempel innebära att vi ger stöd i att planera kundens vecka, stöd i att sköta hemmet och bryta social isolering. Boendestöd utförs både i centrala Åkersberga, men också utanför de centrala delarna, bland annat på Ljusterö.
Kanalhuset är en sysselsättning för personer över 18 år som lever med psykiska funktionsnedsättningar. Insatsen är i dagsläget biståndsbedömd. Syftet med insatsen är att bryta social isolering. På Kanalhuset kan man bland annat delta i kreativa aktiviteter som textil och målning.
Ruffen och Bryggan är träffpunkter för personer över 18 år som lever med psykiska funktionsnedsättningar. Insatsen är öppen och icke biståndsbedömd. Syftet med insatsen är att bryta social isolering. På Ruffen och Bryggan kan man komma för social gemenskap, gemensamma utflykter och lunch till självkostnadspris.
ILSA är en daglig verksamhet för personer över 18 år som lever med en funktionsnedsättning som omfattas antingen av SoL eller LSS. Insatsen är biståndsbedömd. ILSA hjälper kunderna att hitta en sysselsättning på en vanlig arbetsplats.
Vi söker dig som ser möjligheter, har en positiv människosyn och ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarstagande och har en personlig mognad. Du är trygg och stabil som person. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till kunderna på ett lyhört och smidigt sätt.
Du förväntas vara engagerad och ser möjligheter att hitta de arbetsmetoder som alltid ger kunderna stöd med god kvalité. Du förväntas vara en flexibel lagspelare som ser hela enhetens kunder som ditt ansvarsområde. Publiceringsdatum2025-12-12Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, t.ex. boendestöd eller hemtjänst. Du har som lägst undersköterskeutbildning med psykiatrikompetens eller annan utbildning som bedöms av arbetsgivaren som likvärdigt. Du ska även ha grundkunskaper inom psykiatri och neuropsykiatri. Det är meriterande om du har utbildning i Motiverande samtal (MI).
Du ska ha grundläggande datorkunskap och vana vid dokumentation av social journal.
Körkort är ett krav, samt goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Arbetet kräver att du är självgående men att du uppskattar att arbeta i team. Som person är du lösningsfokuserad och ansvarstagande. Du är duktig på att skapa och bibehålla goda relationer. Du har mycket god samarbetsförmåga. Vi sätter stort värde på personlig lämplighet.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökanden med olika bakgrund, erfarenhet och perspektiv.
Innan anställning ska du lämna ett giltigt utdrag från belastningsregistret.
Anställningens omfattning
100%
Anställningsform
Särskild visstidsanställning, till och med 31 augusti 2026 med möjlighet till förlängning Tillträde
Snarast
Sista ansökningsdag
2026-01-04
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Österåkers kommun
(org.nr 212000-2890), http://www.osteraker.se Kontakt
Enhetschef
Rebecca Palbrink rebecca.palbrink@osteraker.se Jobbnummer
9642866