Ny karriär som säljare - 37800kr/mån snitt lön ingen erfarenhet krävs!
Mountain Energy AB / Säljarjobb / Bollnäs Visa alla säljarjobb i Bollnäs
2026-01-29
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mountain Energy AB i Bollnäs
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vilka vi är:
Elbolaget Fjällkraft växer så det knakar med 100 tals nya kunder varje månad.
Vi är ett nytänkande företag som värdesätter en schysst dynamik bland kollegor och att ha roligt på jobbet.
Regelbundna AWs varje månad och vi jobbar i högt tempo.
Vart jobbet ligger:
Du kommer jobba med Face to Face försäljning på stan eller utanför matbutiker i Bollnäs kommun.
Om Produkten:
Produkten du kommer sälja är konkurrenskraftiga elavtal till konsumenter.
Vad vi erbjuder:
Heltidsanställning: 9 - 18 Måndag - Fredag
Hög grundlön + provision
Snittlön på teamet: 37 800kr/mån
Vem vi söker:
Vi söker dig som har hög energi och är en tävlingsmänniska. Viktigt att vara ambitiös och driven, med en stark vilja att tjäna mycket pengar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: bollnas@fjallkraft.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mountain Energy AB
(org.nr 559537-1450), http://www.fjallkraft.se
821 35 BOLLNÄS Arbetsplats
Fjällkraft Jobbnummer
9712845