Ny karriär 2026 Lär dig försäljning på riktigt!
Belmont Group AB / Säljarjobb / Solna
2026-01-06
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Belmont Group AB i Solna
Plats: Solna
Omfattning: Heltid
Start: Januari 2026 - eller efter överenskommelse
Är du redo att kickstarta 2026 med något nytt?
Nu söker vi drivna och nyfikna personer som vill lära sig försäljning från grunden - och växa snabbt - tillsammans med oss!
Du blir en del av ett engagerat team som arbetar med försäljning av mobilabonnemang för operatören 3 till privatpersoner.
Här handlar det inte bara om siffror - det handlar om energi, utveckling och att skapa resultat tillsammans.
Det här är mer än ett jobb. Det är din chans att bygga en karriär, hitta ditt driv och ha riktigt kul på vägen.
Vad du får:
En trygg garantilön + riktigt bra provisioner
Utbildning och coachning från erfarna säljare
En arbetsplats med pepp, tempo och gemenskap
Möjligheter att växa - både i rollen och inom företaget
Vi söker dig som:
Har vilja, energi och nyfikenhet
Gillar att prata med människor och bygga relationer
Vill utvecklas och lära dig försäljning
Inte är rädd för nya utmaningar
Skicka in din ansökan redan idag, så kontaktar vi dig inom kort!
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: sandra.eriksson@ambivio.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Belmont Group AB
Gårdsvägen 8
169 70 SOLNA
Belmont Grace AB
