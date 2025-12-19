Ny gruppledartjänst till öppenvården - förstärkning av ledningen
Värmdö Kommun / Socialsekreterarjobb / Värmdö Visa alla socialsekreterarjobb i Värmdö
2025-12-19
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värmdö Kommun i Värmdö
, Stockholm
, Töreboda
eller i hela Sverige
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Gruppledare till Enheten för stöd och insatser (öppenvård) - ny tjänst
Värmdö kommun
Värmdö kommun expanderar och utvecklar Individ- och familjeomsorgen i linje med den nya socialtjänstlagen.
För att stärka ledningen inom öppenvården inrättas nu en ny gruppledartjänst. Det innebär att enheten framöver kommer att ledas av en enhetschef, två gruppledare (idag finns en) samt en preventionssamordnare.
Som gruppledare har du enhetschef som närmaste chef och leder det dagliga arbetet inom enhetens utförarverksamheter tillsammans med den andra gruppledaren.
Om verksamheten
Enheten för stöd och insatser är en del av Social- och omsorgskontoret på Värmdö. Enheten erbjuder öppenvårdsinsatser för barn och unga, familjer och vuxna. Inom enheten finns bland annat Mini Maria, Ungdomsmottagningen, Fältverksamheten, Föräldrastöd Hamnen, Familjeteamet, SIG/SSPF, Skolsocialt team och Beroendemottagningen.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
I rollen som gruppledare ansvarar du för att leda och samordna det dagliga arbetet. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
Ta emot och fördela arbetet Leda behandlingskonferenser och andra mötesforum Följa upp, utvärdera och utveckla öppenvårdens insatser Samordna och driva metod- och utvecklingsarbete Samverka internt och externt
Du ingår i enhetens utökade ledningsgrupp och bidrar till det gemensamma ansvaret för kontorets utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tidigare erfarenhet av ledarskap, exempelvis som gruppledare, samordnare eller projektledare Erfarenhet av arbete inom socialtjänstens öppenvård och/eller myndighetsutövning Flerårig erfarenhet av socialt behandlingsarbete med barn, unga och/eller vuxna Erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete
Kunskap om Signs of Safety, grundläggande psykoterapiutbildning samt erfarenhet av evidensbaserade metoder är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare som skapar förtroende genom att vara närvarande, lyhörd och rak i din kommunikation. Du ger riktning i vardagen och bidrar till trygghet även när förutsättningarna förändras.
Du tycker om att arbeta tillsammans med andra och har en stark förmåga att bygga tillitsfulla samarbeten, både inom arbetsgruppen och med andra verksamheter. Du ser värdet av olika perspektiv och får människor att känna sig delaktiga och engagerade.
Samtidigt har du ett tydligt utvecklingsdriv. Du är nyfiken, lösningsfokuserad och vågar pröva nya arbetssätt när det behövs. Du klarar av att balansera det dagliga operativa arbetet med ett långsiktigt utvecklingsperspektiv och har alltid kvalitet och helhet i fokus.
Vi erbjuder en arbetsplats med delaktighet och involvering, friskvårdsbidrag, fortlöpande kompetensutveckling, semesterväxling till extra lediga dagar, och en modern kontorsmiljö med välkomnande besöksytor och mycket gott arbetsklimat.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen
Omfattar heltid och är en tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning.Så ansöker du
Om du vill vara med och forma framtiden för Värmdö kommun och dess invånare, skicka din ansökan snarast möjligt. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och tillsammans skapa en ännu bättre livskvalitet för våra medborgare!
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Patricio Cuevas, Enhetschef, 08-570 474 42. Arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön enl ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/563". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Individ och Familjekontoret (IFK), Avdelning IFK, enhet öppen insats Kontakt
Patricio Cuevas 0857047442 Jobbnummer
9658002