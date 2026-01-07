Ny butik: Butikschef till Marty Triangeln
Wisam i Skanör AB / Chefsjobb / Malmö
2026-01-07
I början på mars öppnar vi en helt ny Marty-butik i Triangeln i Malmö - och nu söker vi en butikschef som vill vara med från start! Vi letar efter dig som har passion för försäljning, älskar det personliga mötet med kunden och är redo för nästa steg i karriären.
Som butikschef blir du både ledare och inspiratör. Du ansvarar för den dagliga driften, coachar och utvecklar ditt team, driver försäljningen framåt och ser till att kunderna alltid får en förstklassig upplevelse. Rollen innebär även ansvar för planering, personalfrågor och uppföljning av resultat och lönsamhet.
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av försäljning och ledarskap inom detaljhandeln. Du trivs i en dynamisk miljö, har god förståelse för ekonomi och budgetarbete, och motiveras av att se både människor och resultat utvecklas. Din sociala kompetens, flexibilitet och känsla för mode gör dig till en naturlig ambassadör för Marty.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med några av de mest välkända varumärkena inom premiumsegmentet - bland andra Stenströms, Sand Copenhagen, Busnel, Gant, Day Birger et Mikkelsen, Hansen & Jacob.
Anställningen sker i bolaget Marty Group och det är en heltidstjänst som innefattar både vardags- och helgjobb. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillämpning av 6 månaders provanställning. Pension och försäkringar enligt kollektivavtal genom Handelsanställdas förbund. Så ansöker du
