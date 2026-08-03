Ny avdelningschef till arbete och välfärd
Växjö kommun, Arbete och välfärd / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2026-08-03
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Förvaltningen för arbete och välfärd har som uppdrag att se till att kommunens invånare har en social och ekonomisk trygghet. Vi har ett brett uppdrag där vi ansvarar vi för socialtjänst, vuxenutbildning, boendestöd, boenden, mötesplatser mm. Vi samarbetar med många andra professioner som till exempel skola, hälso- och sjukvård och frivilliga organisationer.
Just nu är vi på en spännande resa med omställningen till framtidens socialtjänst i fokus med den nya socialtjänstlagen som ledstjärna. Vi har en tydlig gemensam riktning med målbilder och förändringsarbetet formas av delaktighet tillsammans med förvaltningens medarbetare, chefer och invånarna som vi är till för. Vi vill att hela vår verksamhet ska bli mer kunskapsbaserad, förebyggande och mer tillgänglig med våra invånares behov i centrum där du kommer ha en nyckelroll i genomförandet av denna förflyttning tillsammans med dina medarbetare. Som en del i detta förändringsarbete har vi beslutat om en ny organisation och fyra avdelningar kommer att bli fem. Nu söker vi en avdelningschef som vill vara med och leda det fortsatta utvecklingsarbetet på vår nya avdelning.
Avdelningens uppdrag blir att erbjuda insatser i form av stöd, behandling och meningsfull sysselsättning till invånare i alla åldrar, både individuellt och i grupp. Vi vill öka tillgängligheten till insatserna och strävar efter att möta individens unika behov. Vi vill främja känslan av självständighet, välmående, utveckling och delaktighet i vardagen. Idag är vi ca 240 medarbetare och 13 enhetschefer med olika kompetenser.
För att lyckas med omställningen till framtidens socialtjänst krävs hög nivå av samverkan både internt och externt och fokus på invånarens perspektiv. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och kommer ha budget- verksamhet- och personalansvar för 13 enhetschefer på avdelningen.
Vi erbjuder dig:
• En ledarroll på en förvaltning som präglas av hög förändringsvilja, innovation och med målet att alltid vara i framkant inom sitt område
• En möjlighet att få göra skillnad för samhället och invånarna i Växjö kommun
• En unik möjlighet att få leda en avdelning som arbetar brett med olika områden inom socialt arbete
• Ett tillfälle att få vara med och forma framtidens socialtjänstKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning inom socialt arbete och/eller samhällsvetenskap
• Erfarenhet av att vara chef över chefer, gärna i närtid.
• Erfarenhet av budget- verksamhet och personalansvar
• Erfarenhet av att arbeta med uppföljning av såväl medarbetare, mål och resultat
• Mycket god samarbetsförmåga
• God kommunikativ förmåga
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av ledarskap i en politiskt styrd organisation
• Erfarenhet av en ledande roll inom socialt arbete
• Erfarenhet av att leda och organisera förändringsarbeteDina personliga egenskaper
Vi söker en trygg avdelningschef som leder med tillit, inkludering, delaktighet och samarbete. Du värderar medarbetares kompetenser och erfarenheter och har en genuin vilja att utveckla ledarskapet. Som person är du öppen och nyfiken och du motiveras av att utveckla verksamheter för vårt samhälles och invånares bästa. Du är modig och vågar prova nya arbetssätt och utmana rådande förhållanden. Du förväntas vara med och forma syfte, mål och riktning och också vara bra på att förmedla det och kommunicera i hela verksamheten.
Du har ansvar för en stor och komplex verksamhet i omställning och därför behöver du också vara strukturerad, välorganiserad och administrativt skicklig.
Det sociala arbetet gör vi bäst tillsammans med andra och vi behöver samarbeta med olika aktörer som t ex skola, hälso- och sjukvård och civilsamhället. Därför behöver du kunna skapa goda relationer både internt inom hela organisationen men också med interna och externa samarbetspartners.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi använder oss av tester som en del i urvalsprocessen. Kandidater som i störst utsträckning bedöms uppfylla kraven för tjänsten kommer att få tester skickade per e-post löpande under annonseringsperioden.
Inledande intervjuer är planerade till den 7-10 september. Slutintervjuer är planerade till den 16 september.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rece 45/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Arbete och välfärd Kontakt
Förvaltningschef
Rizana Talic 0470-435 19 Jobbnummer
10018419