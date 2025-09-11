Ny assistent sökes till Kvinna i Kalmar (2523)
Storsjöbygdens Personliga Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalmar
2025-09-11
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storsjöbygdens Personliga Assistans AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Nybro
, Torsås
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Assistansberättigad kvinna i Kalmar söker en personlig assistent med omgående start. Med en tjänst på ca 50%
Vi lägger stor vikt vid dig som person. Omfattningen av tjänsten är till viss del flexibel, vi tillsammans ser till att hitta en bra lösning. Din roll blir att tillsammans med den assistansberättigade kvinnan forma en meningsfull vardag.
Vi söker även vikarier för att ställa upp vid sjukpass och semestrar.
Erfarenhet av autism är meriterande.
Bil & körkort är önskvärt.
Arbetspassen är förlagda över hela dygnet med sovande jour, dubbla dygnspass förekommer.
Du som söker bör ej vara allergisk mot pälsdjur då hästar finns med i bilden.
Låter detta intressant? Hör av dig så berättar vi mer.
Intervjuer sker löpande, skicka därför gärna in din ansökan redan idag.
Märk din ansökan med Referens 2523Publiceringsdatum2025-09-11Ersättning
Timlön efter överenskommelse. Kollektivavtal finns enl. Fremia Kommunal avtal för personlig assistans.
Som anställd hos oss omfattas du av pensionsförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, grupplivförsäkring, gruppsjukförsäkring och även föräldrapenningtillägg.Om företaget
Storsjöbygdens Personliga Assistans AB är en privat assistansförmedling som grundades 2001. Vi grundar assistansverksamhetens policy på personlighet, erfarenhet, kunskap och tillgänglighet. Vårt mål är att ge bästa möjliga service och vi har kompetent personal med mångårig erfarenhet från assistansbranschen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: markus@spaab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tjänst 2523". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storsjöbygdens Personliga Assistans AB
(org.nr 556551-9674)
Kalmar (visa karta
)
392 32 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalmar Jobbnummer
9504365