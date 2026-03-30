Nu utökar vi - skolpsykologer sökes, även till förskolan
2026-03-30
Borlänge kommuns centralt organiserade barn- och elevhälsa är en härligt dynamisk arbetsplats som kännetecknas av kvalitet, samarbete, flexibilitet och utveckling. Borlänge kommun är Dalarnas största tätort med smidiga förbindelser till sina grannstäder, Falun, Säter, Gagnef. Genom kollektivtrafik kan du även enkelt ta dig till och från städer som Hedemora, Ludvika och Leksand.
Den centralt organiserade barn- och elevhälsan har till uppdrag att stödja en utveckling av den lokala barn- och elevhälsan och att stärka barn- och elevhälsoperspektivet. Stor del av arbetets inriktning är förebyggande och hälsofrämjande. Arbetet som helhet är varierande och sker på organisations-, grupp- och individnivå och i samverkan med skolans personal, vårdnadshavare och andra instanser men självklart också tvärprofessionellt inom ramen för vår egen verksamhet. Samverkan med andra instanser och aktörer ingår vid behov.
I den centralt organiserade barn- och elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, logopeder (både mot grund- och förskolan), specialpedagoger mot förskolan samt en medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska och en medicinsk sekreterare. Organisationen leds av en enhetschef som blir din närmaste chef.
Då en av våra skolpsykologer flyttar till annan del av Sverige och en annan går i pension så söker vi nu två nya kollegor utifrån det. Utöver det så utökar vi också vårt skolpsykologiska team med en helt ny tjänst: en skolpsykolog med uppdrag helt riktat till förskolan!
Är du legitimerad psykolog och har funderat över arbetet som skolpsykolog- eller arbetar du redan nu som skolpsykolog- passa på och sök och bli en del av vårt Team! Som skolpsykolog hos oss sitter man centralt placerad tillsammans med de andra skolpsykologerna samt flera av de övriga kategorierna i den Centrala barn- och elevhälsan. Stöd och samarbete finns både i relation till de övriga skolpsykologerna men också i relation till den centrala barn- och elevhälsans övriga yrkeskategorier, där samarbete, flexibilitet och arbetsglädje är ledord för verksamheten. Psykologgruppen har även kontinuerlig extern handledning som stöd i sitt arbete och har utöver det egna regelbundna möten för att arbeta med teamutveckling och övergripande utvecklingsarbete för skolpsykologrollen i Borlänge kommun.
I två av de annonserade tjänsterna arbetar du ut mot kommunens olika grundskolor och gymnasier tillsammans med dina 4 kollegor som arbetar i samma skolformer.
Dessutom utökar vi nu vårt psykologteam men en helt ny tjänst riktad helt till förskolan. Så vill du använda din psykologkompetens där den gör skillnad tidigt - innan problemen växer sig stora, då kanske just det är tjänsten för dig?
Samtliga tjänster ligger oavsett i samma skolpsykologiska team och tjänsten riktad till förskolan ingår utöver det även i vårt förskoleteam tillsammans med logoped och specialpedagoger som också arbetar helt riktat till förskolan.
Vi erbjuder:
* Ett meningsfullt uppdrag med möjlighet att göra skillnad i barns/ elevers liv
* En välorganiserad central barn- och elevhälsa med kollegor inom flera professioner
* Goda möjligheter till kompetensutveckling och handledning
* Tillsvidareanställning på heltid med möjlighet att forma tjänsten tillsammans med oss
* En arbetsplats präglad av samarbete, nyfikenhet och respekt för professionens kunskap
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
Arbetsuppgifter
Som psykolog inom skolan har du en viktig roll i barn- och elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Du arbetar ur ett skolperspektiv på uppdrag av rektor, där ditt uppdrag är att bistå skolan som organisation i att se både utmaningar och möjligheter ur elevens perspektiv.
Det övergripande målet för ditt uppdrag är att bidra till att skapa en god lärandemiljö för barns och elevers kunskapsutveckling, social utveckling, trygghet och omsorg.
KVALIFIKATIONER
Grundkrav för tjänsten
Meriterande kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och unga vuxna. Du har god kännedom om relevanta arbetsmetoder för ditt arbete som skolpsykolog.
Du behärskar väl det svenska språket och du behöver också ha en god förmåga i det engelska språket.
Körkort och tillgång till egen bil krävs.
Du har god förmåga i att kunna samarbeta, såväl inom den egna organisationen, som med externa verksamheter. Du behöver ha förmåga att kunna arbeta självständigt samt förmåga att strukturera ditt arbete och du måste kunna prioritera arbetsuppgifter och leverera inom given tidsram.
Vi värdesätter om du har erfarenhet av arbete med nyanlända elever samt av mångkulturella frågor. Vi ser också ett stort värde i att du är van att arbeta i team och tvärprofessionellt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
Välkommen med din ansökan!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316279".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge kommun
(org.nr 212000-2239)
Röda vägen 50 (visa karta
)
781 81 BORLÄNGE Arbetsplats
Borlänge kommun, Utbildningsförvaltningen/Elevhälsan Kontakt
Enhetschef Centrala Elevhälsan
Cecilia von Krusenstierna 0243-736 96
