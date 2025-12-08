Nu söker vi ytterligare spolbilsoperatörer med C-körkort!
Är du tekniskt lagd och trivs med ett fritt, fysiskt och varierande arbete? Nu söker vi en spolbilsoperatör med C-körkort till ett uppdrag i Göteborg. Du kommer att arbeta med akuta och planerade uppdrag inom spolning och slamsugning.
Om rollen
Som spolbilsoperatör arbetar du med högtrycksspolning och hantering av avlopps- och dagvattenledningar. Arbetet utförs både hos företag och privatpersoner. I tjänsten hanterar du moderna spolbilar och arbetar ofta självständigt, men ibland även i team.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Spolning av avloppsledningar med högtryck
• Planerade och akuta insatser hos kund
• Transport och hantering av material
• Kundkontakt och dokumentationProfil
Vi söker ytterlige en engagerad medarbetare med C-behörighet
Vi letar efter dig som trivs med ett fysiskt arbete och som vill bli en del av vårt team i Göteborgsområdet.Kvalifikationer
• För att lyckas i rollen behöver du:
• Inneha C-körkort och giltigt YKB
• Ha mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
• Vara ansvarsfull, lösningsorienterad och kunna samarbeta väl med andra
• Ha god fysik och en stark arbetsmoral
Det är ett plus men inte ett krav, om du även har:
• ADR-behörighet
• Utbildning inom Arbete på väg (APV)
• Erfarenhet från bygg-, VVS- eller saneringsbranschen
• ID06-kort
• Genomförd Safe Construction-utbildning
• Olika SSG-kurser
Övrig information
• Arbetstid: Dagtid
• Placering: Göteborg med omnejd
• Övertid: Kan förekomma vid behov
• Utrustning: Vi står för arbetskläder och skyddsutrustning
Vid anställning erbjuder vi dessutom flera teoretiska utbildningar som bekostas av Posti för att du ska känna dig trygg och väl förberedd i din roll. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
