Nu söker vi ytterligare spolbilsoperatörer med C-körkort!

Posti Logistics Staffing AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2025-12-08


Publiceringsdatum
2025-12-08

Dina arbetsuppgifter
Är du tekniskt lagd och trivs med ett fritt, fysiskt och varierande arbete? Nu söker vi en spolbilsoperatör med C-körkort till ett uppdrag i Göteborg. Du kommer att arbeta med akuta och planerade uppdrag inom spolning och slamsugning.

Om rollen
Som spolbilsoperatör arbetar du med högtrycksspolning och hantering av avlopps- och dagvattenledningar. Arbetet utförs både hos företag och privatpersoner. I tjänsten hanterar du moderna spolbilar och arbetar ofta självständigt, men ibland även i team.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Spolning av avloppsledningar med högtryck
• Planerade och akuta insatser hos kund
• Transport och hantering av material
• Kundkontakt och dokumentation

Profil
Vi söker ytterlige en engagerad medarbetare med C-behörighet

Vi letar efter dig som trivs med ett fysiskt arbete och som vill bli en del av vårt team i Göteborgsområdet.

Kvalifikationer
• För att lyckas i rollen behöver du:
• Inneha C-körkort och giltigt YKB
• Ha mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
• Vara ansvarsfull, lösningsorienterad och kunna samarbeta väl med andra
• Ha god fysik och en stark arbetsmoral

Det är ett plus men inte ett krav, om du även har:

• ADR-behörighet
• Utbildning inom Arbete på väg (APV)
• Erfarenhet från bygg-, VVS- eller saneringsbranschen
• ID06-kort
• Genomförd Safe Construction-utbildning
• Olika SSG-kurser

Övrig information

• Arbetstid: Dagtid
• Placering: Göteborg med omnejd
• Övertid: Kan förekomma vid behov
• Utrustning: Vi står för arbetskläder och skyddsutrustning

Vid anställning erbjuder vi dessutom flera teoretiska utbildningar som bekostas av Posti för att du ska känna dig trygg och väl förberedd i din roll.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4909".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ilmar Keyo
ilmar.keyo@posti.com

Jobbnummer
9634403

