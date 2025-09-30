Nu söker vi ytterligare en specialistläkare i allmänmedicin till Torvalla h
Region Jämtland Härjedalen är en region att längta till och växa i. Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en region som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade. Område Primärvård har status som universitetssjuvårdsenhet och därmed ingår undervisning, handledning och utbildning av läkarstudenter vid Umeå universitet som en del av tjänsten.
På vår hälsocentral jobbar vi i team och ett personcentrerat arbetssätt med våra listade patienter. Hälsocentralen Torvalla är placerad i Torvalla centrum och bemannas med undersköterskor, distriktssköterskor, specialist i allmänmedicin, socionom, psykolog och medicinska sekreterare. Vi har en Familjecentral med bvc och mvc i samma byggnad. Sjukgymnast/fysioterapeut, rehab koordinator och arbetsterapeuter finns också på hälsocentralen. Hälsocentralen har också dietist ansluten.
Vår hälsocentral kännetecknas av öppenhet och hjälpsamhet mellan alla professioner, vi vill att du ska känna dig delaktig. Vi fokusera på en hållbar arbetsmiljö, du avslutar dagen i tid, du ska känna att du hinner med både arbetet och fritiden. Vi arbetar utifrån de arbetssätt som fungerar för verksamheten där nära vård fokuserar på patienten.
Du är varmt välkommen med din ansökan och läs gärna mer om oss:
Vid heltidstjänst kommer du att ha 1 000 listade patienter på ditt område. Vi är en mindre familjär hälsocentral där Nära vård är fokus.
Antalet listade patienter ökar och vår allmänspecialist behöver en kollega och hälsocentralen ytterligare en medarbetare. Är just du sugen på att jobba hos oss på Torvalla hälsocentral? Du är varmt välkommen!
Vår arbetsplats har helt renoverade lokaler med nya inventarier. Du har stora möjligheter att påverka arbetet och arbetssätt då vi fortfarande är i en uppstart. Detta innebär en möjlighet till nytänk och att förändra efter de behov som finns hos våra medborgare. Detta gör vi tillsammans med hälsocentralens övriga personal som i dagsläget består av ett härligt gäng som jobbar med vidareutveckling av verksamheten.
Vi arbetar med personcentrerad vård och teamarbete. Listningsantalet på 1000 patienter/heltid är till förmån för ett utökat ansvar för våra mest sköra äldre och mångbesökare. Arbetssättet innebär också ökade möjligheter till hembesök och därmed kunna förmedla trygghet till de patienter som behöver det bäst. Det dagliga arbetet innehåller mottagningsbesök, hembesök, läkemedelsgenomgångar, infektionsmottagning och kvalificerade telefon- och digitala besök. Nära samarbete med kommunens hemsjukvård och särskilda boenden ingår, kommunikationen sker elektroniskt via LINK. Mödra- och barnavårdscentral, handledning och MLU-uppdrag kan eventuellt förekomma. Enstaka beredskapsjourer ingår i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig med specialistkompetens i allmänmedicin, har svensk legitimation och erfarenhet från primärvård krävs. Egen forskning och forskarhandledning är meriterande men inte ett formellt krav för tjänsten.
Du tycker om att jobba i team tillsammans med andra professioner, nära patienten och vill bidra i utvecklingen av verksamheten.
Som person ser vi att du är positiv, ödmjuk och föredrar att arbeta lösningsorienterat. Därtill ser vi gärna att du har ett strukturerat och flexibelt arbetssätt. Du bör ha god initiativförmåga, ha ett öppet sinnelag samt vara öppen för förändringar inom verksamhetsområdet. Det ställs krav på självständigt arbete, ett gott bemötande, god samarbetsförmåga och professionellt ansvar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan annonseringstiden har löpt ut.
Primärvården är en sjukvårdsenhet inom regionens hälso-och sjukvårdsförvaltning och där det bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen och forskning. Detta innebär att samtliga sökande måste sakkunniggranskas av FoU-ansvarig inför eventuell anställning. Med anledning av detta måste ansökan innehålla nedan medföljande dokument:
• Ett strukturerat CV
• Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där läkaren fullgjort sin grundutbildning. Detta gäller även läkare utbildade inom annat EU-land och i land utanför EU.
• Legitimationsbevis från Socialstyrelsen
• Specialistkompetensbevis från Socialstyrelsen
• Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter.
• Om aktuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen.
• Dokumenterad handledarutbildning
• Om tillämpligt fullständigt uppdaterad publikationslista.
• Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som den sökande vill framhålla som meriterande för den sökta befattningen.
