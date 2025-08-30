Nu söker vi vikarierande personal till bad och reception på Arena Skövde
Skövde kommun, Avdelning fritid / Säkerhetspersonalsjobb / Skövde
2025-08-30
Med detta jobb spelar du en viktig roll tillsammans med oss inom Sektor medborgare och samhällsutveckling. Vi arbetar för ett levande Skövde rikt på kultur, idrotts- och näringsliv.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi tror på innovation, delaktighet och ett engagerat ledarskap. Vi tror också på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder därför förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt. Vi har plats för fler.
Skövde kommuns organisation är stor och innehåller allt från omsorg, stöd och utbildning för våra medborgare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Arbetet kan se lite olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun.
Vi är öppna och lyhörda - Vi tar ansvar för helheten - Vi gör varandra bättre - Vi vågar
Välkommen - tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa!
Arena Skövde är en multianläggning som är öppen 365 dagar om året för idrott, bad, relax, rehabilitering, styrketräning och publika evenemang. Vi är ca 30 personer som arbetar i Arena Skövde.
Vår kundfokuserade verksamhet är i ständig utveckling och har bland annat resulterat i utmärkelsen Sveriges bästa äventyrsbad av barnsemester.se fem år i rad.www.arenaskovde.se

Arbetsuppgifter
Som bad & receptionspersonal kommer dina arbetsuppgifter att vara omväxlande och bestå av bad-, relax- och simaktiviteter, att övervaka säkerheten och att ge bästa tänkbara service till våra gäster. Tjänsterna innehåller även arbetsuppgifter inom arenans reception samt övrigt förekommande arbetsuppgifter inom badet.
Kundbemötande och service är en central del av arbetet och du är ansvarig för att sätta gästen i fokus och att ständigt arbeta för att skapa unika upplevelser och aktiviteter. Då vi har generösa öppettider har du varierad arbetstid som innefattar kvällar och helgdagar.Kvalifikationer
Du som söker ska ha god simkunnighet. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som badpersonal samt har erfarenhet och utbildning inom poolivräddning.
Erfarenhet från arbete i reception oavsett område ses som meriterande.
Vi söker dig som brinner för friskvård och service.
Du är en ansvarskännande, engagerad och flexibel person som har förmåga att se varje gästs unika behov. Tillsammans med dina arbetskollegor förväntas du leverera en kundservice utöver det vanliga.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Arbetet innefattar dag, kväll och helger.
Du behöver ha fyllt 18 år.
ÖVRIGT
Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.
Skövde är en öppen och växande stad, med många mötesplatser. Var du än är har du nära till natur och friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla åldrar. I Skövde är vi vana vid en hög nivå på alla plan. Här finns bland annat Högskolan i Skövde, Försvarsmakten och Skaraborgs sjukhus. Vi har många framgångsrika företag och startups samt internationella innovationsarenor för industri och dataspelsutveckling. Skövde är staden som inte nöjer sig med något annat än att ligga i framkant.
Välkommen att vara med och spela med oss du också!
