Nu söker vi vikarier till Norlandia Förskolor Henriks Hage i Höllviken
Norlandia Förskolor AB / Barnskötarjobb / Vellinge Visa alla barnskötarjobb i Vellinge
2026-01-05
Vi på Norlandia Förskolor söker dig som vill jobba som vikarie hos oss på Henriks Hage förskola i Höllviken. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som vikarie på Norlandia Förskolor Henriks Hage?
Vi söker dig som vill arbeta med att sprida trygghet och glädje tillsammans med barn och pedagoger. Du är gärna utbildad barnskötare och du har ett stort engagemang och arbetsglädje. Du är en trygg och ansvarstagande person som har ett förhållningssätt och bemötande mot stora som små som stämmer väl överens med förskolans värdegrund. Du har lätt att skapa goda kontakter med barn, vårdnadshavare och pedagoger. Du vill bidra till att skapa en lustfylld pedagogisk miljö för lek, undervisning, utveckling och lärande.
Beskrivning av tjänsten som vikarieDu är en engagerad, positiv person och driven person med ambitioner och arbetsglädje! Du tycker om att ta ansvar och har lätt för att samarbeta med dina kollegor.
Vi söker nu timvikarier men även någon som kan vikariera 2-3 månader. Förskolan utgår från barns delaktighet, inflytande och intressen. Vi utvecklas kontinuerligt genom närvarande, engagerade förskollärare, barnskötare och övrig personal.
Du ska utföra normalt förekommande arbetsuppgifter för barnskötare. Det är viktigt att du kan vara flexibel. Vi ställer höga krav på god kommunikation för att säkerställa att information kommer fram. Tillsammans med arbetslagen bidrar du till undervisningen och stöttar pedagogerna i det dagliga arbetet. Du trivs med att bedriva undervisning både ute och inne.
Kvalifikationer och personliga egenskaper Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad i barns liv. Vi ser gärna att du har lätt att samarbeta med andra samt har en förmåga att vara flexibel och lyhörd för att anpassa efter barnens behov.
Du talar det svenska språket väl
Du är flexibel och lösningsfokuserad
Du är glad och tillmötesgående med fokus på alla barns bästa
Du måste ha fyllt 18 år
Det är meriterande om du har en barnskötarutbildning eller tidigare erfarenhet av arbete med barn
Om Norlandia Förskolor
Vi är ett familjeägt företag som driver ett 100-tal förskolor från Dalarna i norr till Skåne i söder. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Välkommen till en fin gemenskap i en organisation som satsar på kvalitet, innovation och en god arbetsmiljö!
Övrig information
Anställningsform: Behovsanställning på RAM-avtal
Omfattning: Vid behov alt vikariat på 75%
Arbetstid: Utifrån Förskolans behov, förskolans öppettider är 0630-1730
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Vi behandlar alla ansökningar fortlöpande och rekryterar utifrån verksamhetens vikariebehov. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet
Innan du anställs förväntas du kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Innan eller när du kallas till en ev intervju kan du beställa ett sådant intyg hos Polisen.
Beställ utdrag ur belastningsregistret på Polisens webbplats
Sista ansökningsdag 31 januari 2025
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: Malin Gustafsson, rektor, malin.gustafsson@norlandia.com
Vill du veta mer om Norlandia Förskolor? Besök vår hemsida här.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7002084-1773681". Arbetsgivare Norlandia Förskolor AB
(org.nr 556729-3765), https://jobb.norlandiaforskolor.se
Henriksdalsvägen 35 (visa karta
)
236 35 HÖLLVIKEN Arbetsplats
Norlandia Förskolor Kontakt
Malin Gustafsson malin.gustafsson@norlandia.com Jobbnummer
9669703