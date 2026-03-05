Nu söker vi vikarier samt sommarpersonal till man i Hackås
2026-03-05
Vi söker nu personliga assistenter till en äldre man i Hackås
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad?
Nu söker vi engagerade och omtänksamma personliga assistenter till en äldre man bosatt i Hackås.
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie samt även under sommaren när ordinarie personal har semester. Du ska kunna arbeta båda dag och vaken natt samt helger.
Som personlig assistent är du ett viktigt stöd i vardagen. Arbetet innebär hjälp med alla dagliga moment, såsom personlig omvårdnad, förflyttningar, hushållssysslor och att skapa en trygg och trivsam vardag utifrån brukarens behov och önskemål.
Vi söker dig som:
• Är lugn, ansvarstagande och har ett varmt bemötande
• Är lyhörd och respekterar integritet
• Har god samarbetsförmåga men också kan arbeta självständigt
• Har du tidigare erfarenhet av vård/omsorg är det ett stort plus
Det viktigaste för oss är personkemi och engagemang - du som assistent blir en stor del av brukarens liv.
Vi erbjuder:
• Ett nära och meningsfullt arbete
• Introduktion och stöd i ditt uppdrag
• Möjlighet till arbete dag, kväll och/eller natt.
• Anställning enligt kollektivavtal
Låter detta som något för dig, eller någon du känner?
Varmt välkommen med din ansökan!
Du söker jobbet genom vår hemsida genom att skapa ett konto och fyller i din profil. Där kan du ladda upp CV och personligt brev. När profilen är klar klickar du på ''lediga tjänster'' och söker denna tjänst.
Vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan!
Vi erbjuder all nödvändig introduktion och utbildning för samtliga nyanställda, för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll som personlig assistent. Du kommer även att få gå de utbildningar som A-Assistans rekommenderar.
Om A-Assistans:
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har ca 600 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Västerås, Östersund och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
