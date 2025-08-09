Nu söker vi verktygsvana personer till kund i Katrineholm!
2025-08-09
Om tjänsten Vi söker dig som är van vid att arbeta med verktyg eller har en utbildning inom bygg och som vill arbeta i team med andra. Vi söker dig som vill fortsätta att utvecklas i din roll och bidra till en bra arbetsmiljö där utveckling är en del av vardagen.
Profil & bakgrund
• B körkort och tillgång till bil
• Tidigare erfarenhet eller utbildning inom bygg
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav
Meriterande
• Datorvana
• Truckkort
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad, Perstorp och Borås. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 400 miljoner 2024 med fler än 1100 anställda Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Boxflow Kontakt
Oskar Ekstrand oskar.ekstrand@boxflow.com
