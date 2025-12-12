Nu söker vi vår nya kollega till Åsögatan :-D
Distriktstandvården Sverige AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Distriktstandvården Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Till vår trevliga klinik på Åsögatan söker vi dig som är utbildad tandsköterska och som gillar att jobba nära både patienter och kollegor. Du är trygg i din roll och tycker om en varierad arbetsdag. Vi lägger stor vikt vid att du har en positiv inställning och trivs i en mindre arbetsgrupp där man hjälper varandra. Erfarenhet är ett plus, men inget krav.
KLINIKEN
På den här kliniken har vi sex behandlingsrum och vi som arbetar här är klinikchefen och tandläkare Sandra och tre tandläkare, tre tandsköterskor, två tandhygienister samt en receptionist. Vi har Panorama röntgen på kliniken, OP maskin och arbetar med scanning. Vi utför alla typer av behandlingar på kliniken som te x Midazolam, invisalign, kirurgi och implantat. Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Du får gärna ha erfarenhet av att arbetat delegerat och kan injektion och provisorium. Du kommer att arbeta tillsammans med två tandläkare varav den ena tandläkare utför kirurgi. Du kommer även jobba i reception men i huvudsak är det på rum.
Det finns möjligheter till kompetensutveckling och vi ser gärna att du är öppen för ny kunskap och utökat ansvar inom befattningen.
VAD VI ERBJUDER
• Goda arbets- och lönevillkor
• Sjukvårdsbidrag, friskvårdsbidrag på 5 tkr
• En av marknadens bästa pensionsavsättningar
• Individuell lönesättning och utbildningsplan
• Goda möjligheter att klättra inom företaget
• Årlig bonus
Varmt Välkommen med din ansökan senast 31 dec.
Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt.
Distriktstandvården är en av landets största tandvårdskedjor med 39 kliniker i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Strängnäs. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vi har en mobil tandvårdsenhet som utför tandvård i hemmet, en narkosverksamhet och två specialistkliniker i Stockholm. Med 300 000 patientbesök om året och över 600 medarbetare har vi en viktig roll i tandvården i Sverige. Vår ambition är att fortsätta etablera oss i områden där behov av ytterligare tandvårdsaktörer finns, med visionen att bli det självklara tandvårdsvalet. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distriktstandvården Sverige AB
(org.nr 556437-5946), http://www.distriktstandvarden.se Kontakt
Rekryterare
Pernilla Grip Acharius pernilla.acharius@distriktstandvarden.se 072-3893729 Jobbnummer
9641990