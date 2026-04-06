Nu söker vi vår nya kollega till Åsögatan :-D
Till vår trevliga klinik på Åsögatan söker vi dig som är utbildad tandsköterska och som har jobbat något år eller två. Du är trygg i din roll och tycker om en varierad arbetsdag. Vi lägger stor vikt vid att du har en positiv inställning och trivs i en mindre arbetsgrupp där man hjälper varandra.
KLINIKEN
På den här kliniken har vi sex behandlingsrum och vi som arbetar här är klinikchefen/ tandhygienisten Vicki Mansour och två tandläkare, två tandsköterskor, två tandhygienister och en receptionist. Vi har Panorama röntgen på kliniken, OP maskin och arbetar med scanning. Vi utför alla typer av behandlingar på kliniken som te x Midazolam, invisalign, kirurgi och implantat. Klinikens arbetstider är måndag till fredag mellan kl 07:15-17:00. Publiceringsdatum2026-04-06Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta tillsammans med en tandläkare som vi just nu rekryterar, vilket innebär att ni får möjlighet att forma ett helt nytt team tillsammans
Vi ser gärna att du har erfarenhet av delegerat arbete, inklusive injektioner och provisorier. På kliniken bedriver vi även barntandvård, så det är en fördel om du trivs med att arbeta med barn - gärna med tidigare erfarenhet som profylaxtandsköterska.
Det är meriterande om du även har erfarenhet av kirurgi, exempelvis OPEX och implantat.
Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och värdesätter att du är nyfiken, vill utvecklas och är öppen för att ta ett utökat ansvar i din roll
VAD VI ERBJUDER
• Goda arbets- och lönevillkor
• Sjukvårdsbidrag, friskvårdsbidrag på 5 tkr
• En av marknadens bästa pensionsavsättningar
• Individuell lönesättning och utbildningsplan
• Goda möjligheter att klättra inom företaget
• Årlig bonus
Varmt Välkommen med din ansökan senast 12 april.
Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt. Bakgrundskontroller kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Distriktstandvården är en av landets ledande privata tandvårdsaktörer med ca 700 medarbetare, 39 kliniker och en stark närvaro i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Göteborg. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vår vision är att bidra till ett bättre samhälle - med tandvård för alla genom hela livet. Vår ambition är att erbjuda Sverige mest uppskattade tandvård och fortsätta att etablera kliniker där behovet finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distriktstandvården Sverige AB
(org.nr 556437-5946)
Gustavslundsvägen 151F (visa karta
)
167 51 STOCKHOLM Kontakt
Rekryterare
Pernilla Grip Acharius pernilla.acharius@distriktstandvarden.se 072-3893729
