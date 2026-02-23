Nu söker vi Utesäljare till Rexel Stockholm Nord
Rexel Sverige AB / Säljarjobb / Täby Visa alla säljarjobb i Täby
2026-02-23
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rexel Sverige AB i Täby
, Stockholm
, Västerås
, Norrköping
, Karlstad
eller i hela Sverige
Utesäljare
Brinner du för service och försäljning och vill vara en del av ett framgångsrikt team som genomsyras av samarbete, engagemang, inspiration och glädje? Då vill vi att du söker tjänsten som Utesäljare på Rexel i Täby.
Vi söker en motiverad och handlingskraftig Utesäljare med erfarenhet av försäljning. Vi ser gärna att du arbetat med tekniska produkter tidigare och har ett stort intresse för innovativa produkter och lösningar.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Som Utesäljare på Rexel arbetar du med uppsökande försäljning med inriktning mot elinstallatörer, industri, kommuner, statliga företag samt övriga infrastrukturföretag. Du bearbetar så väl nya kunder som befintliga kunder.Kvalifikationer
Vi söker dig med 3-årigt gymnasium med inriktning mot elteknik, eller motsvarande erfarenheter vi bedömer som likvärdiga. För att lyckas hos oss är det viktigt att du har en bred kunskap om produkterna i vår bransch. Du är en passionerad affärsman, att göra affärer är något du verkligen brinner för och är duktig på. Du har en bred ekonomisk kompetens och är van att kalkylera och räkna på affärer. Vi ser gärna att du genomfört någon form av säljutbildning och/eller har betydande erfarenheter av försäljning. Du är van att arbeta i Officepaketet och har goda kunskaper i svenska, både muntligen och skriftligen.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är född säljare med ett starkt eget driv, där du är både uppgifts- och lösningsorienterad. Du är utåtriktad och social och har lätt för att skapa kontakt med nya människor. Du är bra på att skapa långvariga kundrelationer som du underhåller och utvecklar på bästa sätt över tid. Tillsammans med dina kollegor skapar du engagemang och delaktighet med kunderna. Då branschen är i ständig utveckling krävs ett stort intresse för tekniska innovativa produkter och en vilja att ständigt utvecklas och lära nytt. Du gillar att arbeta strukturerat, självständigt och fritt, men förstår vikten av att vara del av ett team, både inom filialen men även i samarbete med övriga kollegor inom Rexel.
Kontakt med oss
Är du lika nyfiken på oss som vi är på dig? Sök tjänsten redan idag! Då intervjuer sker löpande kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vill du veta mer om Rexel eller om rollen som utesäljare är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande Filialchef Niklas Gredenmo som du når på telefonnummer 073-988 89 16.
Du kan även läsa mer om Rexel på rexel.se.
Om Rexel
Rexel är en av världens största energiteknikleverantörer med verksamhet i 17 länder. Vi tror på att bidra med vår positiva energi i allt vi gör och varje dag guidar vi våra kunder genom utmaningarna i deras arbete för att göra installationer, infrastrukturer och fastigheter mer bekväma, säkra och energieffektiva. Vi kopplar samman och distribuerar morgondagens hållbara elektriska värld. Idag. Läs mer om Rexel på rexel.se och hur det är att jobba hos oss här: https://careers.rexel.com/
Rexel. Electrifying solutions that make a sustainable future possible.
Inför rekryteringsarbetet har Rexel Sverige AB noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rexel Sverige AB
(org.nr 556062-0220), https://www.rexel.se/swe/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9758767