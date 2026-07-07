Nu söker vi undersköterskor och vårdbiträden till vårt team i Göteborg
Samsource AB / Undersköterskejobb / Mölndal Visa alla undersköterskejobb i Mölndal
2026-07-07
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Om jobbet
Vi på Alma Vård & Omsorg söker kompetenta och erfarna undersköterskor och vårdbiträden till vår hemtjänst i Göteborg. Vi söker dig som är trygg, strukturerad och gillar att samarbeta.
Vi vill verka för att äldre människor ska få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden i den egna bostaden så långt det går. Samtidigt vill vi skapa en meningsfull vardag där kunden alltid har huvudrollen i sitt eget liv.
Vår vision är att det arbete som utförs av arbetslaget på Alma Vård & Omsorg ska hålla högsta kvalitet. Vi erbjuder ett gott bemötande och en individanpassad vård och omsorg som utgår från ett strukturerat och välplanerat arbetssätt.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska eller vårdbiträde hos Alma Vård & Omsorg får du ett varierande och meningsfullt arbete. Du arbetar i kundens eget hem och utför omvårdnadsinsatser utifrån individuella behov. För oss är det självklart att alltid ge en trygg, professionell och omsorgsfull vård med respekt för varje individs önskemål och integritet.
Meriterande
• Undersköterskeutbildning
• Tidigare erfarenhet inom vård och omsorg
Välkommen med din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: Ayrin.Khamoushi@samsource.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samsource AB
(org.nr 559022-5883), https://www.almavoo.se/
Norra Ågatan 28 (visa karta
)
431 35 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alma Vård och Omsorg Kontakt
Enhetschef
Ayrin Khamoushi Ayrin.khamoushi@samsource.se 031-788 01 02 Jobbnummer
9995483