Nu söker vi truckförare till kund i Katrineholm
2025-11-05
Om tjänsten
Vi söker en erfaren och ansvarsfull lagerarbetare och truckförare för ett heltidsuppdrag till en av våra kunder i Katrineholm, för rätt person kan tjänsten leda till att kunden tar över anställningen. Kunden har ett behov av flera truckförare som skall köra skjutstativtruck men också ledstaplare. Arbetstiderna är förlagda på 2 skift under måndag till fredag. Men även helgarbete kan förekomma.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som kan framföra en skjutstativstruck med god vana men också kan hantera ledstaplare! Arbetsuppgifterna som bland annat kan förekomma är att plocka och förbereda orders till kunder. En del av arbetet kommer innebära att man kör i fryslager.
Orderplock
Lasta och lossa
Sedvanligt lagerarbete med erfarenhet av truck
Inleverans
Profil & bakgrund
Som person tror vi att du är ansvarsfull och noggrann. Vi letar efter dig som vill utvecklas och vill stanna kvar långsiktigt hos kunden. Vi ser gärna att du har en god samarbetsförmåga och kan arbeta i ett högt tempo. Du behöver vara väldigt flexibel eftersom arbetsuppgifterna kan varierar. Vi letar efter dig som har en glad och positiv inställning till arbete och kollegor. Kunden värderar engagemang och närvaro väldigt högt!
Krav
Truckkort A1-4 och B1-4
Tidigare lagererfarenhet
B-körkort och bil
Urval sker löpande, skicka in din ansökan redan idag.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/ Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
