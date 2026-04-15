Nu söker vi torrsugsoperatörer med C-körkort!
2026-04-15
Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Är du tekniskt lagd och trivs med ett fritt, fysiskt och varierande arbete? Nu söker vi en torrsugsoperatör med C-körkort till ett uppdrag i Göteborg. Du kommer att arbeta med akuta och planerade uppdrag inom torrsugning.
Om rollen
Som torrsugsoperatör arbetar du med sugning av torra material såsom grus, sand, jord, isolering och andra restprodukter. Arbetet utförs både hos företag och privatpersoner. I tjänsten hanterar du moderna torrsugsbilar och arbetar ofta självständigt, men ibland även i team.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Torrsugning av olika typer av material
• Planerade och akuta insatser hos kund
• Transport och hantering av uppsugna material
• Kundkontakt och dokumentationProfil
Vi söker ytterlige en engagerad medarbetare med C-behörighet
Vi letar efter dig som trivs med ett fysiskt arbete och som vill bli en del av vårt team i Göteborgsområdet.Kvalifikationer
• För att lyckas i rollen behöver du:
• Inneha C-körkort och giltigt YKB
• Ha mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
• Vara ansvarsfull, lösningsorienterad och kunna samarbeta väl med andra
• Ha god fysik och en stark arbetsmoral
Det är ett plus men inte ett krav, om du även har:
• ADR-behörighet
• Utbildning inom Arbete på väg (APV)
• Erfarenhet från bygg-, VVS- eller saneringsbranschen
• ID06-kort
• Genomförd Safe Construction-utbildning
• Olika SSG-kurser
Övrig information
• Arbetstid: Dagtid
• Placering: Göteborg med omnejd
• Övertid: Kan förekomma vid behov
• Utrustning: Vi står för arbetskläder och skyddsutrustning
Vid anställning erbjuder vi dessutom flera teoretiska utbildningar som bekostas av Posti för att du ska känna dig trygg och väl förberedd i din roll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
414 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ilmar Keyo ilmar.keyo@posti.com Jobbnummer
9856805