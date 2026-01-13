Nu söker vi timvikarier vid behov till Norlandia Förskolorna i Falun
Vi på Norlandia Förskolor söker dig som vill jobba som timvikarie vid behov på våra förskolor (Äventyret, Expedtionen, Toppstugan och Dalskidan) i Falun. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som timvikarie vid behov på Norlandia Förskolor i Falun?
Hos oss får du möjligheten att följa med i samhällets utveckling kring förskola och skola. En god värdegrund innebär att ge barnen en inre kompass som de kan lita på och stärka dem genom livet. Vi anser att vi på förskolan har möjlighet att lägga grunden för barnen vidare i livet.
På Norlandia Förskolor riktar vi blicken mot att bidra till en hållbar värld. Du som timvikarie är drivande i att jobba med hållbarhetsfrågor via våra koncept som är en del av läroplanen. För oss är daglig fysisk rörelse ett måste både för barnen men också för dig som vuxen där du aktivt tar del av och driver Norlandiaskuttet tillsammans med dina kollegor. Måltidspedagogik, ekologisk och kravmärkt mat är en självklarhet hos oss.
Du har ett gott förhållningssätt till barn, föräldrar och kollegor som präglas av tron på att alla vill och kan. Vi vill vara en lärande organisation där du som barnskötare förväntas lära och utvecklas tillsammans med dina kollegor. Vi sätter stor vikt vid din samarbetsförmåga samt att du tar ansvar för att skapa en god arbetsmiljö genom en positiv inställning och energirik arbetsglädje.
Läs mer om våra koncept här.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad i barns liv. Vi ser gärna att du har lätt att samarbeta med andra samt har en förmåga att vara flexibel och lyhörd för att anpassa efter barnens behov.Publiceringsdatum2026-01-13Kvalifikationer
Meriterande om du har barnskötarutbildning eller pågående utbildning som barnskötare
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom förskola
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Du har goda kunskaper om läroplanens innehåll och känner att du kan bidra till verksamhetsutveckling tillsammans med kollegor i ett kollegialt lärande.
Meriterande om du kan åka utförs skidor då förskolan har en skidprofil.
Om förskolorna i Falun
Norlandia förskolor har 4 st förskolor i Falun; Toppstugan, Dalskidan, Expeditionen och Äventyret. Alla dessa förskolor har skidprofil vilket innebär att de aktitvt arbetar med skidåkning tillsammans med barnen. Under vintersäsongen åker de äldre barnen på förskolan till skidbacken en halv dag i veckan.
Brinner du för rörelse och arbete med barn så är du den vi söker!
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss på Norlandia förskolor erbjuder vi dig kompetensutveckling varje termin utifrån förskolans prioriterade mål och satsningar. Du får ta del av våra unika koncept, kompetensutvecklingsdagar på förskolan, centrala insatser samt genom utbud i vår digitala lärplattform.
Övrig information
Anställningsform: Timvikarie vid behov.
Omfattning: Vid behov
Arbetstider: Varierande under förskolornas öppettider.
Tillträde: Snarast
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Telefonnummer: 073-142 62 22
E-postadress: malin.lundberg@norlandia.com
Vill du veta mer om Norlandia Förskolor? Besök vår hemsida här.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
