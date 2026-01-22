Nu söker vi timvikarier till Norlandia Förskolor Snilleblixten
Norlandia Förskolor AB / Barnskötarjobb / Halmstad Visa alla barnskötarjobb i Halmstad
2026-01-22
Vi söker just nu timvikarier till vår förskola Snilleblixten
Vi söker dig som med kort varsel kan arbeta som timvikarie när vår ordinarie personal inte är på plats, tex vid sjukdom eller VAB, och som kan vara den där värdefulla ersättaren.
Så funkar det att arbeta som timvikarie
Inom förskolan får du ett roligt och omväxlande arbete där du får göra skillnad i barnens vardag. Vi söker i första hand dig som har en barnskötar- eller elevassistentutbildning eller läser en pedagogisk utbildning, som förskollärare eller barnskötare. Arbetet passar även dig om vill arbeta extra sidan om andra studier, eller som vill prova på att arbeta inom förskolan för att samla erfarenheter av pedagogiskt arbete.
Vi söker dig som är ansvarsfull, engagerad och har alla barn i fokus. Naturligtvis trivs du i en lekfull miljö! Hos oss blir du en del av arbetslaget som arbetar tillsammans utifrån förskolans läroplan.. Arbetsuppgifterna varierar men nära kontakt med barn och pedagoger, till viss del vårdnadshavare, genomsyrar uppdraget. När du arbetar som timvikarie förväntas det att du kan ställa upp med kort varsel. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten så det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner.
Vi erbjuder dig:
Timmar utifrån behov
Vi erbjuder pedagogiska måltider
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Du talar det svenska språket väl
Du är flexibel och lösningsfokuserad
Du är glad och tillmötesgående med fokus på alla barns bästa
Du måste ha fyllt 18 år
Du måste kunna visa upp ett aktuellt belastningsregister
Anställningsform:
Behovsanställning
Omfattning: Vid behov
Arbetstid: Utifrån behov, förskolans öppettider är 06.30-18.00
Tillträde: Omgående vid behov
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Vi behandlar alla ansökningar fortlöpande och rekryterar utifrån verksamhetens vikariebehov. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet Så ansöker du
