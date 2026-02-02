Nu söker vi Tandsköterska till Folktandvården Origo, Falun
Region Dalarna / Tandsköterskejobb / Falun Visa alla tandsköterskejobb i Falun
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Kliniken ligger i Falun med goda kommunikationsmöjligheter för bussar och resecentrum. Hela stadskärnan med dess utbud av affärer och restauranger samt fina Falu-ån som flyter genom staden finns tillgängligt på stan, några minuter borta.
Hos oss får du ett intressant och utvecklande jobb, arbetsgemenskap och möjlighet till utveckling. Här jobbar en Verksamhetschef och en Kliniksamordnare samt tre Tandläkare, en Tandhygienist och tre Tandsköterskor.
Som Folktandvårdens Handledningsklinik får vi även besök regelbundet av kollegorna som går i Introduktionsprogrammet.
Nu söker vi till vår klinik en tandsköterska med stort engagemang och intresse för kvalitetsinriktad tandvård för barn och vuxna, som tillsammans med oss vill arbeta för att göra vår vision verklig.
Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter inom tandsköterskans kompetensområde med patienter i alla åldersgrupper. Du arbetar bland annat med assistans, i reception och steril, varvat med klinisk arbete med profylax och inskolning. Vi har digital röntgen och använder datasystemet T4 för tidbokning och journalföring.
Vår klinik arbetar med Introduktion och Handledning och du kommer såklart vara delaktig och stötta det arbetet.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som har tandsköterskeexamen. Erfarenhet av arbete som tandsköterska och datasystemet T4 är meriterande. Du har goda kunskaper i det svenska språket, såväl skriftligt som muntligt.
Vi ser gärna att du arbetar bra tillsammans med andra människor och kommunicerar med både arbetskamrater och patienter på ett lyhört sätt. Du tycker att omhändertagande och service ingår som en naturlig del av arbetet samt att det är självklart att göra patienten delaktig i möjliga behandlingsalternativ. Vidare är du bra på att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid en god introduktion. Hör gärna av dig om du har frågor eller vill komma och se hur vi har det!Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Fackförbund - Region Dalarna
Månadslön
