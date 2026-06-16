Nu söker vi svetsare till mekanisk verkstad utanför Falkenberg
Uniflex AB / Svetsarjobb / Falkenberg Visa alla svetsarjobb i Falkenberg
2026-06-16
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Vi söker just nu svetsare till en mekanisk verkstad strax utanför Falkenberg. Kunden arbetar med svetsning och tillverkning av bland annat räcken, trappor, stålstommar och andra metallkonstruktioner.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
I rollen som svetsare kommer du att arbeta med produktion och svetsning i verkstadsmiljö. Arbetet utförs både självständigt och i nära samarbete med kollegor, och ställer krav på yrkesskicklighet, ansvarstagande och god samarbetsförmåga.
Arbetstider: måndag till fredag 07.00-16.00 (med möjlighet till flex).
Övertid och/eller arbete på kväll/helg kan förekomma
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av svetsning i metod 138 (rörtråd)
Gärna har giltig svetslicens i metod 138
Har erfarenhet från produktion eller mekanisk verkstad
Kan arbeta både självständigt och i grupp
Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Traverskort är meriterande men inget krav.
Om verksamheten:
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7923740-2056422". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
311 30 FALKENBERG Kontakt
Gabriel Moberg gabriel.moberg@uniflex.se Jobbnummer
9966876