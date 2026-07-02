Nu söker vi Sundsvalls vassaste säljare till Bilgruppen i Norr!
Bilgruppen i Norr AB / Butikssäljarjobb / Sundsvall Visa alla butikssäljarjobb i Sundsvall
2026-07-02
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Succén fortsätter och Bilgruppen i Norr växer! Vi förstärker därför teamet med en driven säljare med fokus mot företagsförsäljning. Är du Sundsvalls vassaste säljare och vill du vara med på resan mot Norrlands starkaste bilåterförsäljare?
Bilgruppen i Norr finns idag representerad i Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Kramfors och Sundsvall. På orterna bedriver vi bilförsäljning, servicemarknad och auktoriserad bilservice med Kia som den röda tråden.
Om rollen
Som säljare hos oss ansvarar du för hela affären från initierad kundkontakt till levererad bil. Det innebär bland annat att skapa och upprätthålla relationer till nya och befintliga kunder, att utarbeta och att på ett förtroendeingivande sätt presentera finansieringslösningar samt att leverera och följa upp sålda bilar. Utöver detta ingår också intern hantering av begagnatflödet. Arbetet sker dels på plats i vår bilhall men som företagssäljare utförs mycket av arbetet ute på kundbesök samt på företagsevent. Tillsammans med dina kollegor ansvarar ni för att de bilar vi säljer presenteras på ett konkurrenskraftigt sätt både online och fysiskt i butik.
Hos oss strävar vi alltid efter ett gott samarbete och mot högsta möjliga kundnöjdhet. Rollen som säljare hos oss är fartfylld och innebär daglig kundkontakt fysiskt i butik men också över telefon, via mail och kundbesök.
Om dig
Vi söker dig som trivs i ett högt tempo och har ett starkt affärsdriv. Du är social och trivs i kundmötet. Vi ser att du har dokumenterad arbetslivserfarenhet och tidigare arbete med försäljning och finansieringslösningar är mycket meriterande. Viktigt är att du trivs med att arbeta självständigt och att du har lätt för att ta egna initiativ. Vi tror att den som drivs av att se resultat i sitt arbete kommer att lyckas i denna roll. Du behärskar svenska och engelska i såväl tal som skrift. Ett krav för denna roll är B-körkort.
Varför ska du välja oss?
Vi erbjuder ett roligt och omväxlande jobb där ingen dag är den andra lik!
Hos oss får du chansen att arbeta med välkända bilmärken och samtidigt utvecklas i en bransch som befinner sig på en spännande resa mot 100 % elektrifiering. Det här är din möjlighet att bli en del av framtiden!
Vi erbjuder en bra arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter i ett expansivt företag. Vi har kollektivavtal som ger trygghet och bra villkor.
Tjänsten är en tillsvidare tjänst och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är den 31 juli. Tjänsten tillträds enligt överenskommelse, med önskat startdatum i slutet av augusti eller början av september.
Vill du veta mer? Besök vår hemsida på www.bgnorr.se
för mer information.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7996510-2083637". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilgruppen i Norr AB
(org.nr 559315-4627), https://bilgruppeninorr.teamtailor.com
Mejselvägen 14 (visa karta
)
853 50 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilgruppen i Norr Jobbnummer
9990406