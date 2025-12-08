Nu söker vi studenter som vill jobba som budbilsförare!
2025-12-08
Nu söker vi chaufförer som vill jobba extra på kvällar för utkörning! För att vara aktuell för tjänsten måste du vara flexibel med ditt schema och kunna jobba alla mellandagar.
Du kommer att köra i Linköping och arbetstiderna är kvällarna 16:15-20:15 måndag till fredag.
För att vara aktuell för tjänsten måste du kunna ha introduktion vecka 50 eller 51 samt kunna arbeta: 23, 29 och 30:e december.
Kvällen startas på terminalen där man blir tilldelad en bur som man ska packa in i sin bil.
Sedan får man en telefon med GPS och så ska man åka ut och leverera paket till privat personer.
Max gränsen per paket är 30kg. Därför måste du ha en bra fysik.
Efter högsäsongen måste du kunna jobba på schema 2-3 dagar i veckan.
Du sätter din tillgänglighet själv men den måste minst vara på 2 dagar i veckan och sedan blir du tilldelad pass. Flexibilitet är jätte viktigt. Det kommer förekomma fastställda pass och preliminära pass.
DETTA SÖKER VI
Arbetet kräver hög kvalitets- och servicekänsla. För att trivas i rollen ser vi att du tar hand om din hälsa och har god fysik så att du kan arbeta ergonomiskt. Du behöver också vara flexibel då det kommer vara behov med kort varsel, du är samarbetsvillig och har ett stort engagemang för ditt arbete.
För att vara aktuell för tjänsten så behöver du ha:
• B-Körkort minst 1år
• Studier eller annan huvudsaklig sysselsättning på 50 %
• Flytande svenska
Förutom B-körkort har du en hög servicekänsla och har vana utav att ge god service till kunden.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• Erfarenhet av budbildkörning
• Erfarenhet körning av större fordon
Du måste vara studerande med giltigt registreringsintyg eller ha en annan typ av sysselsättning på minst 50% för att vara aktuell för tjänsten.
I samband med rekryteringen kommer vi begära belastningsregisterutdrag från polisen.
