Nu söker vi speciallärare till Tolgs skola
2026-03-03
Arbetsuppgifter
Tolg skola ligger vackert mitt i byn mitt emot kyrkan. Det går 55 elever på skolan och klasserna är indelade i F-klass, årskurs 1, årskurs 23 och årskurs 46. Byggnaden är från slutet av 1800-talet och har nyrenoverade klassrum.
Vi jobbar aktivt med att vidareutveckla trygghet och studiero, då det är grunden till en god lärmiljö vilket hjälper oss att nå goda studieresultat. Vi har fokus på tillgängliga lärmiljöer, strukturerad och varierad undervisning för att erbjuda alla elever likvärdighet utifrån utbildningens mål.
På vår skola tar alla ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma arbetsmiljö. Vi arbetar för goda relationer och trygghet som utgör grunden för att uppnå hög måluppfyllelse. Vi har höga förväntningar på alla elever och vi stöttar eleverna i hur de ska gå tillväga för att utvecklas i sitt lärande.
Vi söker nu en utvecklingsinriktad och engagerad Speciallärare inför HT26. Du vill jobba förebyggande och hälsofrämjande för att skapa en skolkultur som främjar elevernas förutsättningar för att nå målen. Som speciallärare på Tolg skola är din uppgift att motivera och ge varje elev möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential. Eftersom det finns ett nära samarbete mellan elever och lärare på skolan söker vi dig som trivs med att samarbeta med andra. Positiv och lösningsinriktad är andra egenskaper som vi värdesätter.
I grunduppdraget som speciallärare förväntas du:
* Arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser på organisation-, grupp- och individnivå
* Arbeta elevnära genom att undervisa enskilda elever eller mindre grupper, samt kartlägga enskilda elever och grupper
* Aktivt delta i skolans elevhälsoarbete och stödja med underlag vid beslut om åtgärder för barn i behov av särskilt stöd
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är utbildad speciallärare
* goda ledaregenskaper och ha en god förmåga att kommunicera och att skapa positiva relationer med elever och föräldrar och därigenom skapa trygghet och ordning i klasserna.
* Har god digital kompetens och arbetar systematiskt med dokumentation, utredningar och skriver åtgärdsprogram.
* har höga och positiva förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
* brinner för pedagogisk utveckling tillsammans med dina kollegor samt är kreativ och öppen för nya idéer och synpunkter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser: Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare
Varmt välkommen med din ansökan!
