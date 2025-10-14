Nu söker vi skolbibliotekarie till två av våra grundskolor
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Bibliotekariejobb / Växjö Visa alla bibliotekariejobb i Växjö
2025-10-14
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
Tjänsten är fördelad på två skolor i Växjö kommun. Pilbäckskolan 50% och Söraby skola 50%
Pilbäckskolan är en tvåparallellig F-6 skola med ca 350 elever belägen i norra Växjö. På skolan finns tre arbetslag (F-3, 4-6 samt fritids) samt årskursteam för respektive årskurs. Förutom klasslärare finns resurspedagoger på både låg- och mellanstadium samt speciallärare. På Pilbäckskolan är det kollegiala arbetet, gemenskapen och teamkänslan den starkaste motorn och vår utgångspunkt tar vi i vårt värdegrundsarbete. Tillsammans kan vi driva det bästa kvalitets- och utvecklingsarbetet och därigenom också uppnå de bästa resultaten!
Söraby skola är en F-6 skola belägen i Rottne strax utanför Växjö. På Söraby skola arbetar en kompetent personalgrupp, som tillsammans skapar det bästa för våra elever och tillsammans arbetar vi för att skapa goda lärmiljöer utifrån elevens bästa i fokus. Vi söker dig som vill vara en del i detta och som kan bidra till trygghet och trivsel samt hög måluppfyllelse för våra elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad skolbibliotekarie. Du är en flexibel person som brinner föra att få barn och elever att hitta glädjen och lusten i läsning.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 333/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Christian Bjelk christian.bjelk@vaxjo.se 0470-796496 Jobbnummer
9556912