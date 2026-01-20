Nu söker vi sjuksköterskor till rättspsykiatrin
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Rättspsykiatriska regionkliniken är en specialistenhet inom rättspsykiatrin som vårdar både kvinnor och män där flertalet av våra patienter är överlämnade till vård av domstol. Vi tar även emot patienter från kriminalvården, som är i behov av psykiatrisk omvårdnad och behandling. Vi har hela Sverige som upptagningsområde. Kliniken är uppdelad blockvis med avdelningar med olika inriktningar. Det finns möjlighet att jobba med den inriktning som du finner särskilt intressant.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på kliniken är du omvårdnadsansvarig för ett antal patienter. Du ingår i ett team tillsammans med olika professioner så som skötare, psykologer, socionomer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, specialpedagoger, behandlingspedagoger med uppdrag att stödja och motivera patienterna i deras vårdprocess. Arbetsledning är en stor del av det dagliga arbetet som sjuksköterska och ibland krävs avdelningsöverskridande arbete där dina insatser behövs på andra avdelningar än din egen.
Vad kan rättspsykiatrin erbjuda dig? Vi kan erbjuda dig utmanande arbetsuppgifter och möjlighet till utveckling i rollen som sjuksköterska. Vi kan även erbjuda möjlighet till vidareutbildning och vi satsar extra på våra sjuksköterskor då man förutom grundlönen som sjuksköterska får ett tillägg på 2 000 kr, trivs man hos oss så ökar tillägget till 3000 kr efter två års anställning. Tillägget gäller endast inom Rättspsykiatriska kliniken i Region Kronoberg. Utöver detta så ger vi också en bonus på allt Ob-tillägg man tjänar in under året som ger 50 % extra OB-ersättning.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av psykiatri. Vidareutbildning inom psykiatri och/eller utbildning i KBT, MI och ESL ses som meriterande. Utbildning och erfarenhet inom lågaffektivt bemötande är ytterligare meriterande. Som person är du tydlig och trygg i dig själv samt har en positiv inställning. Vi ser att du har lätt för att samarbeta samt har en god människosyn. Du är även kreativ och ser lösningar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. I samband med rekryteringen begär vi utdrag ur brotts- och misstankeregistret. Vi önskar därför att du i din ansökan anger ditt fullständiga personnummer.
Om du tycker att det här verkar intressant är du även välkommen till oss för ett studiebesök där vi kan berätta mer om verksamheten.
