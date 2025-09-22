Nu söker vi sjuksköterska med intresse för palliativ vård
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2025-09-22
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde geriatrik, rehabiliterings- och smärtcentrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Geriatrik, rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum kännetecknas av välfungerande multidiciplinärateam, något vi är mycket stolta över. Vårt verksamhetsområde har ett brett uppdrag där det är meningsfullt, spännande och utvecklande att arbeta. Det finns goda möjligheter att medverka i utvecklingsarbete och forskning - i vårt arbete omsätter vi ny kunskap i vården. Vi vågar prova nya vägar och vår drivkraft är att göra skillnad för våra patienter varje dag. Vi arbetar ständigt med förbättring för att hitta arbetssätt där patienten är i centrum och alla professioners kompetens tas tillvara. Tack vare framsteg inom medicin, vård och levnadsvanor blir vi allt äldre vilket medför nya krav på sjukvården. De patienter vi vårdar har ett helt liv i sin ryggsäck, flera olika sjukdomar och ofta en komplex hälsosituation. Sektionen för Geriatrik fokuserar nu på flera förbättringsarbeten kopplade till att erbjuda våra patienter den bästa vården kopplat till sina palliativa vårdbehov. Arbetet är tvärprofessionellt och bedrivs i team. Avdelningen har ett nära samarbeta med avdelningarna för ortopedi och kärlkirurgi och arbetar ständigt för att ställa om utifrån patienternas behov.
Är du redo att utvecklas som sjuksköterska, lära dig nya färdigheter och vara en del av ett team som jobbar för en hög kvalitet i vården, välj geriatriken och 30B på Akademiska Sjukhuset! Vi ser fram emot att få dig som en del av vårt team, där vi tillsammans fortsätter att bygga en vård för äldre i framkant.
Ditt uppdrag
Driva arbetet med att våra patienter ska få sina palliativa vårdbehov mötta. Du kommer vara med i en ombudsgrupp för palliativ vård. I ditt uppdrag ingår att följa utvecklingen av den palliativa vården och arbeta för att vi här ska ligga i framkant. Avdelning 30 b tar emot patienter främst från akuten, ortopeden och kärlkirurgen. Vi arbetar med hela vårdkjedjan, alltifrån akutomhändertagande, pre op, post op och fortsatt utredning och behandling. Vår patienter har stora omvårdnadsbehov som kräver hela din omvårdnadskompetens. Ditt uppdrag är att leda omvårdnaden runt våra patienter. I det kliniska arbetet ingår att vara ambassadör för de palliativa vårdfrågorna. Uppdraget är både som sjuksköterska i vårdlag och med frikopplad tid för ombudsuppdraget. Publiceringsdatum2025-09-22Kvalifikationer
Vi söker nu minst grundutbildad sjuksköterska med intresse för - och meriterande med erfarenhet av palliativvård.
Vi erbjuder
Vi erbjuder fast anställning och en individuell introduktion utifrån dina behov. Du kommer att gå din introduktion med sjuksköterska som har lång erfarenhet. Vi har stor erfarenhet av studenter och förståelse för behov av att med stöd få växa i sin nya funktion. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Anngela Ingvarsson, 018-611 40 36
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS797/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9520139