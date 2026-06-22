Nu söker vi Sammanbyggnadsmontörer till Gripen!
Saab Aktiebolag / Fordonsmontörsjobb / Linköping Visa alla fordonsmontörsjobb i Linköping
2026-06-22
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du vara en del av något stort och vara en viktig del i tillverkningen av Gripen? Ta chansen att bli en del av vårt team som sammanbyggnadsmontör. Som sammanbyggnadsmontör kommer du vara en del av vårt dedikerade team där du får chansen att tillverka skrovet av Gripen genom olika moment såsom borrning, skruvning och nitning. Denna roll erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du har ett nära samarbete med ditt team, vilket ger dig en fantastisk möjlighet att växa och lära dig av erfarna kollegor.
Vi söker dig som vill anta nya utmaningar och tänker långsiktigt med en anställning hos oss. Din resa hos oss startar i November 2026 med en omfattande och spännande 12 veckors utbildning där du får alla verktyg och kunskaper som behövs för att axla rollen!
Arbetsorten är Tannefors Linköping och arbetet kommer vara förlagt på dagtid.Publiceringsdatum2026-06-22Profil
Detta är en roll för dig som trivs i ett praktiskt och fysiskt arbete där du får arbeta mycket med händerna. Har du tidigare erfarenhet av montering eller liknande praktiskt yrke ses detta som meriterande, men vi välkomnar även dig som vill prova en helt ny inriktning i ditt yrkesliv.
Vi söker dig som samarbetar väl med andra och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du arbetar noggrant med fokus på kvalitet och är flexibel när det behövs, samtidigt som du är nyfiken och har en vilja att lära dig nya saker.
Övriga krav för tjänsten:
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
God datorvana
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9972216