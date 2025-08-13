Nu söker vi säljare till vårt team på Human Talent!
Human Talent North AB / Säljarjobb / Luleå Visa alla säljarjobb i Luleå
2025-08-13
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Human Talent North AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Gällivare
, Umeå
eller i hela Sverige
Nu söker vi säljare till vårt team på Human Talent!
Har du drivet att stänga affärer och förmågan att bygga relationer som håller?
Human Talent expanderar och söker nu två säljare som vill vara en nyckelspelare i vår tillväxtresa inom bemanning och rekrytering. Tjänsten utgår från vårt kontor i Luleå. Publiceringsdatum2025-08-13Om företaget
Human Talent är ett växande bemanningsföretag med en tydlig nisch - vi matchar företag med personer som har arbetsmoral, målmedvetenhet och laganda.
Vi har etablerade avtal, färdiga processer, CRM-system och starka kandidater i vårt nätverk - nu behöver vi dig som kan ta detta till fler kunder.
Vi vet att bemanningsbranschen handlar om fart, kvalitet och relationer - och hos oss får du både verktygen och friheten att lyckas.
Din roll hos oss
Som säljare hos Human Talent blir du vår frontlinje mot marknaden. Ditt fokus är att:
Identifiera och prospektera företag med personalbehov
Sälja in våra bemanningstjänster och förklara hur vi löser deras utmaningar
Boka och genomföra kundmöten - både på plats och digitalt
Skriva och följa upp avtal samt säkerställa en smidig leverans tillsammans med vårt rekryteringsteam
Bygga långsiktiga relationer som ger återkommande affärer
Hålla koll på marknadstrender och konkurrens för att ligga steget före
Vi söker dig som
Har ett starkt eget driv och motiveras av att stänga affärer
Är trygg i att ringa kalla samtal och ta första kontakten med nya företag
Är relationsskapande och förtroendeingivande
Har förmåga att snabbt sätta sig in i kundens behov och presentera lösningar
Är resultatorienterad och van att jobba mot tydliga mål
Meriterande: Erfarenhet från bemannings-/rekryteringsbranschen eller B2B-försäljning
Vi erbjuder
Provisionsbaserad ersättning utan tak
Kontorsplats i centrala Luleå med möjlighet till visst distansarbete
Tillgång till CRM-system, färdiga kundlistor, avtal och marknadsstöd
Snabba beslutsvägar och möjlighet att påverka din arbetsdag
En arbetsplats med både tävlingsinstinkt och laganda
Ansök idag!
Skicka ditt CV eller en kort presentation till Samuel@humantalent.se
och berätta varför du är rätt person för jobbet. Vi intervjuar löpande - vänta inte! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Samuel@humantalent.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human Talent North AB
(org.nr 559425-2529), https://www.humantalent.se/ Jobbnummer
9457605