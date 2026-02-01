Nu söker vi PTP-psykologer till Psykiatri Södra Stockholm
2026-02-01
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett föredöme inom svensk psykiatri.
Vi arbetar personcentrerat och betonar tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar på utvecklingsarbete inom patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 1000 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Psykiatri Södra Stockholm erbjuder en PTP-tjänstgöring som ger en både bred och djup erfarenhet av vuxenpsykiatrisk verksamhet. Vi söker dig med inriktning KBT!
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder ett omväxlande och spännande arbete och erfarna handledare. Vi har ett öppet förhållningssätt som genomsyras av en inkluderande attityd med respekt för allas kompetens och åsikter. Vi månar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bland annat flextid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag (5000 kr/år). Vi har ett eget PTP-program som ger möjlighet att träffa andra PTP-psykologer och studierektor.
Arbetsuppgifter
Hälften av PTP-psykologens arbete är kliniskt psykologarbete som bedömning, utredning, behandling och rådgivning. Övrigt psykologarbete ingår med 25-50% av arbetstiden. Möjlighet att delta i pågående forsknings- och utvecklingsprojekt finns. Vi följer Region Stockholms policy för PTP-tjänstgöring. Du kommer att delta i SLSO:s PTP-program med utbildningsseminarier samt vårt interna utbildningsprogram.Publiceringsdatum2026-02-01Kvalifikationer
Du som söker har svensk psykologexamen med KBT-inriktning vid start av PTP eller har fått beslut från Socialstyrelsen om att få genomföra PTP. Om du har beslut från Socialstyrelsen ska det bifogas i ansökan. Tidigare erfarenhet av psykiatri eller annan relevant kompetens är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som stimuleras av att arbeta med komplexa frågor och som har ett genuint intresse för problemlösning. Arbetet kräver en god anpassningsförmåga samt förmåga att planera och driva ditt arbete på ett självständigt sätt även om du är under handledning. Du är mån om ett gott samarbete med kollegor och ledning genom att ha ett positivt och tillmötesgående förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Särskild visstidsanställning, vi vill att du arbetar heltid under dina 12 tjänstgöringsmånader. Tillträde 1/9 2026 eller enligt överenskommelse.
Om tjänsterna och enheterna
Ångestmottagning Rosenlund
Mottagning genomför utredning, diagnosticerar och behandlar ångestsjukdomar, OCD och PTSD.
Psykiatrisk utredningsmottagning Rosenlund (PUM) & Neuropsykiatrisk mottagning Hagsätra (NPM)
PUM genomför utredning av psykiatriska diagnoser samt neuropsykiatriska utredningar med frågeställningar såsom ADHD, autism samt intellektuell funksnedsättning.
NPM genomför behandling av ADHD och/eller autism samt sjuklighet; bla. psykoedukation, gruppbehandling och farmakologisk behandling.
Tjänster är delad mellan två mottagningar för att du ska få erfarenhet av både utredning och behandling.
Äldrepsykiatrisk mottagning
Mottagningen tar emot patienter är i behov av geropsykiatrisk specialistkompetens och genomför psykiatrisk bedömning, utredning och tidsbegränsad behandling.
Mottagningen för personlighetssyndrom
Mottagningen tar emot patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning för psykiatrisk bedömning, fördjupad utredning och behandling.
Nacka Specialistpsykiatrisk mottagning
Allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning som utreder, diagnosticerar samt bedriver evidensbaserad behandling utifrån SLSO's processkartor.
Värmdö Specialistpsykiatrisk mottagning
Allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning om utreder, diagnosticerar samt bedriver evidensbaserad behandling utifrån SLSO's processkartor.
Södermalm Specialistpsykiatrisk mottagning
Allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning som utreder, diagnosticerar samt bedriver evidensbaserad behandling utifrån SLSO's processkartor.
Nämn gärna i din ansökan vilken av mottagningarna du är intresserad av.
Övrig information
Du får gärna bifoga relevanta intyg, betyg samt examensbevis till din ansökan, annars tas dessa med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
