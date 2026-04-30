Nu söker vi produktionspersonal till ett ledande företag i Åstorp!
Publiceringsdatum2026-04-30Om tjänsten
Vi söker nu flera nya medarbetare till ett globalt företag i Åstorp, som är en ledande aktör inom tillverkning av byggmaterial. Företaget hanterar både produktion och lagerhållning av sina produkter. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i deras produktion, där du kommer att övervaka och fylla på maskiner, samt utföra både målnings- och plastningsmoment. Uppdraget startar omgående och är långsiktigt med goda möjligheter till fast anställning hos kunden efter 6 månader.
Arbetet är förlagd på 2 skift, 06:00-14:06 och 14:00-23:30.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna i deras produktion innefattar främst tillverkning av material inom bygg och- träindustri. Arbetet sker vid maskiner, både påfyllning och övervakning av dessa. En del kvalitetskontroller av produkt och avsyning förekommer.
Påfyllning av material
Övervakning och problemlösning
Kvalitetskontroller
Plastning och emballering
Rapportering i WMS
Inställning av målerilinjer
Profil & bakgrund
Vi letar efter dig som är driven, intresserad och vill hitta en arbetsplats där du kan växa och stanna under lång tid. Du är en person som möjligtvis redan har arbetat som maskinoperatör eller i någon form av produktion eller industri. Du är inte rädd för att arbeta och vill gärna vara delaktig. Utöver de formella kraven så letar vi efter dig med en glad och positiv attityd till arbete! Du är tekniskt intresserad. Du är en lagspelare och vill skapa resultat. Vi letar efter dig som är ambitiös men ödmjuk som person.Kvalifikationer
Svenska i tal och skrift
Körkort och bil
Erfarenhet av produktion - gärna industri
Erfarenhet av industriell målning samt blandning av färgsystem är meriterande
Rekryteringsprocess och ansökan
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller via Verifiera. Du får mer information om detta i ett tidigt skede av processen.
Vi har tagit bort det personliga brevet i ansökningsprocessen och använder i stället urvalsfrågor för att göra bedömningen mer träffsäker.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Din ansökan ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
