Nu söker vi personliga assistenter( vikarier) till man och kvinna i Åkersbe
2026-03-19
Vi söker nu personliga assistenter (vikarier) till en man och kvinna i åkersberga. Dem bor i ett kollektiv boende tillsammans med andra kunder.
Dem har Cerebral pares och Epilepsi. Arbetsuppgifterna består av omvårdnad, hushållsarbete, ledsagning. Förflyttning och ledsagning.
Våra kunder förflyttar sig med hjälp av rullator och levande stöd.
Trots att kunderna har ett omfattande vårdbehov så lever dem ett aktiv liv. Älskar musik, dans och sång och har nära till ett leende.
För att passa i rollen behöver du vara ansvarsfull och lekfull. Ha stor empati och lyhördhet för kundens behov och önskemål, då kunderna inte har eget tal utan kommunicerar med stödtecken och blickar eller ljud.
Vara nyfiken och kreativ samt aktivt planera och delta i aktiviteter tillsammans med kunden.
Du kommer att vara kundens högra hand och hjälpa till i alla moment i vardagen.
Vi söker:
Du är lyhörd och empatisk.
Du är ansvarstagande och noggrann.
Du har problemlösningsförmåga och kan prioritera.
Du är flexibel och anpassar dig efter nya situationer.
Du är trygg och kan arbeta självständigt men kan också samarbeta med andra
Du är handlingskraftig och tar egna initiativ vid behov.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
vi söker helst manliga och kvinnliga assistenter.
Om tjänsten:vikarier/ timanställda. Skiftarbete dag, kväll, natt. Jour/ väntetid under natten. Passen är dygn/ 24 timmars pass. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9806579