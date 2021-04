Nu söker vi personliga assistenter till Trollhättan för dag, kvä - God Assistans i Mitt AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Trollhättan

God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trollhättan2021-04-12God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se Hej!Jag är en social och positiv kille på 24 år, som nu söker dig som vill arbeta som personlig assistent till mig!Jag är killen som trots stora svårigheter fokuserar på det positiva i livet.Min vardag tillbringar jag tillsammans med mina assistenter, både hemma i min lägenhet, hos mamma och pappa, även på olika aktiviteter ute i samhället.Det är ett ansvarsfullt, utvecklande och roligt assistentarbete hos mig, som kräver sin man/kvinna. Därför tror jag att du är runt 26-45 år. Det är viktigt för mig att du är en person med positiv inställning till livet i största allmänhet. Eftersom jag inte har något verbalt språk, är det viktigt att du både pratar, skriver och förstår svenska mycket bra. Har du erfarenhet av stödtecken är det ett plus. Du skall ha nära till skratt och uppskatta arbetsrutiner och att det är ordning och reda. Du har tålamod och är både noggrann, pålitlig och kan fokusera på dina arbetsuppgifter.Till syvende och sist så väger personlig lämplighet tyngst.Söker helst manliga assistenter.Du ska kunna arbeta dagar, kvällar och helger eller natt.Mina assistenter arbetar oftast dubbelt min vakna tid.Tjänsten börjar med bredvidgång och som en timanställning. Om vi trivs tillsammans, så finns möjlighet till visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar med en tjänstgöringsgrad på minst 80%.Väcker min presentation intresse hos dig och du känner att du passar in på beskrivningen, då är du hjärtligt välkommen att söka tjänsten till den coolaste killen!Arbetstider dag/kväll:Vardag 0800-1600, 0900-2100, 1600-2200Helg 0800-2100, 0900-2200 ungefär var tredje helg.Vi söker även dig som kan arbeta vaken natt, men då behövs det inte körkort.Kvalifikationer/önskemål om assistent:Vi kräver av dig att du har ett proffessionellt arbetssätt med tanke på att det är mycket dubbelassistans.Du skall vara rökfriInneha B körkort samt god körvana / körkort är inget krav nattetidBehärskar det svenska språket i tal och skriftHelst manliga assistenterDu får inte vara rädd eller allergisk mot hundOm tjänsten:80-100% med start den 1/5-2021, inskolning sker i omgående.Söker även sommarvikarier under mina ordinarie asisstenters semester samt vikarier som kan jobba extra vid behov!Lön enligt överenskommelseDin ansökan med ditt CV och en kortare beskrivning av dig själv mejlar du till emelie.johansson@godassistans.se snarast, eftersom vi kör intervjuer löpande.Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-12Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-05-12God Assistans i Mitt AB5684610