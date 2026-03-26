Nu söker vi personliga assistenter till man i centrala Hudiksvall
A-Assistans Leimir AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hudiksvall Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hudiksvall
2026-03-26
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Assistans Leimir AB i Hudiksvall
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som vill arbeta som personlig assistent till en kille i 35 års åldern i centrala Hudiksvall.
Jag är en positiv man som gillar att hitta på saker. Att ta en promenad, gå ut och äta, åka buss eller tåg är några av mina favoritaktiviteter. Jag behöver stöd med kommunikation, hygien, hushållssysslor och allt som hör min vardag till.
Som personlig assistent till mig bör du vara en trygg, ansvarsfull och lyhörd person. Jag söker någon som tycker om att jobba med människor och som vill vara med och göra min vardag meningsfull. Det är viktigt att du är glad, positiv och flexibel. Du är van vid att laga mat och sköta ett hushåll. Då jag saknar eget tal är det viktigt att du behärskar svenska språket väl. Om du är kvinna eller man spelar ingen roll.
Jag söker vikarier och någon som vill jobba med mig i sommar. Hos mig jobbar du dygnspass förlagt mellan kl. 8-8 med 5,5 timmes jour nattetid.
Sök jobbet:
Du söker jobbet genom att skapa ett konto och fyller i din profil. Där kan du ladda upp CV och personligt brev. När profilen är klar klickar du på ''lediga tjänster'' och söker denna tjänst. Vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan! Vi erbjuder all nödvändig introduktion och utbildning för samtliga nyanställda, för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll som personlig assistent. Du kommer även att få gå de utbildningar som A-Assistans rekommenderar. Dina ansökningshandlingar gås igenom av personal på A-Assistans samt av kundens anhöriga.
Om A-Assistans:
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har drygt 500 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Östersund och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
(org.nr 556637-8963), https://a-assistans.se/
Kastellvägen 2C (visa karta
)
824 55 HUDIKSVALL Arbetsplats
A-Assistans Hudiksvall Jobbnummer
9821890