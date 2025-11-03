Nu söker vi personliga assistenter till Åstorp!
Kompis Assistans, Ekonomisk Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Åstorp
2025-11-03
Bli våran nya kollega!
Nu söker vi vikarier till våra team i Åstorp. Vi söker personer som kan arbeta dag, kväll, natt med sovande jour och helg. Arbetsuppgifter är att kunna hjälpa till med allt från personlig hygien, hjälpa till med hushållssysslor, följa med på aktiviteter och hjälp med kommunikation.
Vi ser gärna både manliga och kvinnliga sökanden. Du är trygg i din roll, har lätt för att samarbeta med både brukare och med oss kollegor. Du värdesätter stabilitet och du har god kunskap i svenska språket både i tal och skrift. Körkort och erfarenhet av arbete inom personlig assistans är en merit.
Arbetstider: Dag, kväll, natt med sovande jour och helg.
Anställningsvilkor: Timvikarie vid behov.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.
Det här erbjuder vi dig som anställd hos oss!
• Längre uppsägningstider än vad kollektivavtalet regler
• Marknadsmässiga löner
• Kompetens- och utvecklingsmöjligheter
• Friskvårdsbidrag
• Handikappanpassade semesterhus i Sälen och
Spanien att semestra i
• Profilkläder från vår egen webbshop
• Assistentträffar runt om i landet
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.
Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.
Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.
Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju.
