Nu söker vi personal till Nobel Biocare i Karlskoga
Uniflex AB / Fabriksjobb / Karlskoga Visa alla fabriksjobb i Karlskoga
2026-02-10
Vill du jobba ständig helgskift inom industrin?
Vi söker nu ett antal medarbetare till Bearbetning och packavdelningen på Nobel Biocare i Karlskoga med start omgående.
Arbetet innebär arbete på ständig helg.
Ständig helg innebär att man börjar jobbar fredag, lördag och söndag och är ledig resten av veckan. Passen är då mellan 8-12 timmar långa.Publiceringsdatum2026-02-10Kvalifikationer
• gymnasiekompetens
• B-körkort
Det är även meriterande om man exempelvis har:
• erfarenhet av industrijobb.
• industriell utbildning
Vem söker vi?
Man ska vara pålitlig och vara beredd på varierande arbetstider, skiftjobb förekommer i stort sett på alla uppdrag.
Viktigt att man har god samarbetsförmåga och att man kan jobba självständigt när det behövs.
Uppdraget kommer starta omgående.
Sök tjänsten omgående då urval sker löpande.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
