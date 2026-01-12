Nu söker vi på Söraby skola lärare till vår särskild undervisningsgrupp
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Växjö Visa alla grundskollärarjobb i Växjö
2026-01-12
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen i Växjö
, Uppvidinge
, Tingsryd
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Vi söker lärare till vår särskilda undervisningsgrupp. Vår särskilda undervisningsgrupp är en väl inarbetad och fungerande verksamhet som gynnar elevernas utveckling såväl kunskapsmässigt som socialt. I vår särskilda undervisningsgrupp arbetar lärare och elevassistenter i ett nära samarbete kring eleverna. Samverkan med skolans EHT-team är en självklarhet.
I lärarrollen ingår att planera, genomföra och följa upp undervisningen självständigt och tillsammans med de närmaste kollegorna. Du har regelbunden kontakt med elevernas vårdnadshavare och deltar i möten med vårdnadshavare och andra professioner. Du kommer att tillhöra arbetslag 4-6 där du är delaktig i arbetslagsmöten och skolans utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Du har en lärarutbildning med behörighet att undervisa i årskurserna 3-6 i ämnena svenska, matematik och engelska.
Du utövar ett tydligt ledarskap och arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och har ett professionellt förhållningssätt. Du har god kunskap om elever med NPF. Du har god förmåga att se och möta varje elev utifrån dennes unika förutsättningar och anpassa undervisningen efter var och ens behov. Du är flexibel och har lätt för att ställa om till nya förutsättningar. Du har god förmåga att skapa goda och tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat som leder till trygghet i gruppen.
Erfarenhet av arbete med elever med NPF ser vi som meriterande. Har du tidigare erfarenhet av arbete med elever i särskild undervisningsgrupp är det meriterande.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 6/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Sara Klaéson 0470-796504 Jobbnummer
9679906