Nu söker vi på Laholms kommun Lärare i fritidshemmet till Veingeskolan
Laholms kommun / Pedagogjobb / Laholm Visa alla pedagogjobb i Laholm
2025-09-26
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laholms kommun i Laholm
, Halmstad
eller i hela Sverige
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Veingeskolan är en F-9 skolan med drygt 500 elever och 70 anställda. Skolan är naturskönt belägen i Veinge, norr om Laholm med närhet till både sjö och skog med utsikt över den sydhalländska jordbruksmarken. Skolan är byggd 1979 och den genomgick en omfattande renovering och tillbyggnad som var färdig i slutet av 2012.
Engagerat lärande och god trivsel är Veingeskolans ledord. Detta tycker vi är viktiga förutsättningar för att alla elever ska nå goda resultat. Veingeskolan har gott om engagemang och hög trivsel hos såväl elever som personal.
På Veingeskolan råder det stor delaktighet och möjlighet att vara med och påverka och att vara en del i en helhet. Vi erbjuder dig anställning i en lugn och funktionell skolmiljö med nära samarbete med rektor och elevhälsoteam. Vi är ett gäng medarbetare som trivs tillsammans i vårt arbete med skolutveckling och lärande där eleven alltid står i centrum.Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
Som lärare i fritidshem kommer du att planera, genomföra och följa upp undervisningen på fritidshemmet tillsammans med dina kollegor.
Tjänsten innebär arbete på någon av våra fritidsavdelningar samt arbete mot enskild elev eller mindre grupp under skoltid. Du kan även komma att planera och genomföra rastaktiviteter.
Verksamheten i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda en meningsfull fritid. Det är viktigt att du kan anpassa ditt arbete utifrån en helhetssyn på eleverna och dess behov och som främjar allsidiga kontakter och social gemenskap. Du vill tillsammans med dina kollegor vara med och utveckla undervisningen i fritidshemmet.
Är du den vi söker?
Vi söker en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i fritidshem alternativt är utbildad fritidspedagog. Du sätter eleven i fokus, känner ett starkt engagemang för elevgruppen och är resultatinriktad. Du har förmågan att se alla elevers olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och får alla elever att växa. Du har förmågan att vara tydlig och skapa god arbetsmiljö för eleverna och dina kollegor. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och du är trygg i din lärarroll. Vi ser även att du visar goda ledaregenskaper, är trygg, tydlig och har lätt att skapa goda relationer samt att samarbeta med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du visar god förmåga att planera och utvärdera undervisningen utifrån fritidshemmets styrdokument.
Har du erfarenhet av NPF och kunskap om lågaffektivt bemötande är det meriterande.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden
Tillträde 251201 eller enligt överenskommelse.
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/243". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Laholms kommun
(org.nr 212000-1223) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Veingeskolan F-3 Kontakt
Lena Pärsén 043015000 Jobbnummer
9528119