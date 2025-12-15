Nu söker vi på Laholms kommun HR konsulter till vårat team
Laholms kommun / Administratörsjobb / Laholm Visa alla administratörsjobb i Laholm
2025-12-15
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laholms kommun i Laholm
, Halmstad
eller i hela Sverige
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredömePubliceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Laholms kommuns HR enhetens uppdrag är att omhänderta och säkerställa en enhetlig, effektiv och rättssäker hantering av personalfrågor, utveckla våra chefer inom ledarskap och andra aktuella ämnen som berikar ledarskapet.
Vår ambition är också att identifiera och fånga upp morgondagens ledare inom organisationen och klä dem med kunskap inom ledarskapet. Enheten ombesörjer också lön och utbetalning av lön. Organisationen består av ca 2 800 anställda med ca 100 chefer, dessa är då fördelade mellan 4 förvaltningar.
HR enhetens uppdrag kopplat till personalfrågor består av 7 kollegor. Deras uppdrag är fördelat mellan strategiskt och verksamhetsnära arbete. Det verksamhetsnära arbetet är fördelat på förvaltningsnivå, det vill säga att varje förvaltning har dedikerade HR resurser. Vi söker nu tre nya kollegor till vår enhet, tjänsterna avser heltidsanställning anställningsformen är tillsvidare.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom Personaladministration, Organisation och Ledarskap eller likvärdig inriktning och passion för HR arbetet.
Några års erfarenhet av HR-arbete inom politiskt styrd organisation är ett krav för tjänsten.
Du har förmåga att samarbeta och skapa relationer, engagemang och vilja att driva frågor med resultat. Du har ett prestigelöst förhållningssätt till ditt arbete, är inlyssnande och lösningsfokuserad. Har du dessutom en positiv syn och en stor portion humor är det en riktigt bra förutsättning för att trivas i teamet och göra ett bra arbete!
• Erfarenhet av konsultativt stöd till chefer, minst ett år, både inom misskötsamhet och rehabilitering
• Erfarenhet och god kunskap av arbetsrättsliga frågor och kollektivavtal
• Kunskap inom jämställdhet och mångfald är meriterande
• Du ska kunna prioritera självständigt mellan dina arbetsuppgifter och slutföra dina uppgifter med hög kvalité och effektivitet
• Du är strukturerad och besitter en god professionalism
Om anställningen
Antal tjänster: 3
Då det är angeläget för oss att arbeta med dessa rekryterar effektivt kommer vi kalla till intervjuer löpande. Det innebär också att sista ansökningsdagen kan komma att förändras.
Tjänsterna: 3 stycken, Socialförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och Samhäll, kultur och folkhälsoförvaltningen.
Ange i din ansökan om det är en specifik förvaltning som du är intresserad av. Rekryteringen sker i nära samarbete mellan HR och förvaltningarna.
Tillträde enligt överenskommelse
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/301". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholms kommun
(org.nr 212000-1223) Arbetsplats
Kommunstyrelsens förvaltning, Verksamheten för HR och lön, HR och lön Kontakt
Sandra Östlund 043015242 Jobbnummer
9644310