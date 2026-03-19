Nu söker vi på Laholms kommun en enhetsledare till Båstadvägen 7A
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Hos oss arbetar vi med brukaren i fokus. Vi är flexibla, har stor förmåga att organisera och planera dagen samt är lösningsfokuserade. Vi jobbar teambaserat och hjälps åt, vi har ett gott bemötande och ser möjligheter tillsammans. Vi står för Laholms kommuns värdegrund och ser oss själva som representanter för arbetsgivaren Laholms kommun.Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
Tjänsten är ny och kommer att utformas i tillsammans med ansvarig enhetschef.
Arbetet som enhetsledare kommer att innebära självständigt arbete som enhetschef delegerar och du behöver därför kunna arbeta både självständigt och i nära samarbete med chef, assistent och personal mot uppsatt mål och för att kunna nå önskat resultat på enheten.
Du kommer i rollen att arbeta med att stötta enhetschefen i framtagande av underlag i olika processer, hantera kvalitetsarbete såsom avvikelsehantering, arbetsmiljö och synpunkter och klagomål, genom att följa upp, analysera och komma med förslag på åtgärder. Du samarbetar med enhetschefen i arbetet vid risk- och konsekvensanalyser samt med att ta fram handlingsplaner för att åtgärda identifierade risker och/eller brister i verksamheten samt att följa upp och analysera resultatet utifrån dessa.
I rollen kommer du även jobba med praktisk samordning, förberedelser och planering av möten, utbildningar och övriga verksamhetsnära uppgifter. Arbetet kan också innebära att ersätta assistenten vid frånvaro och arbetstoppar, samt kunna ersätta enhetschefen vid kortare frånvaro.
Samverkan med olika professioner såväl internt som externt förekommer i arbetet.
Är du den vi söker?
Krav på utbildning som socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren kan bedöma likvärdig.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av vårdyrket och att du har arbetat med kvalitetsarbete.
Goda kunskaper i office paketet. Generellt goda kunskaper att arbeta med olika system/plattformar.
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Tillträde enligt överenskommelse
Distansarbete är möjligt i viss omfattning.
Intervjuer kommer att hållas 28/5 fm samt 31/5 em
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/30".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1223)
Socialförvaltningen, Senior, Båstadsvägen 7A/ Hemtjänstområde 5
Jessica Fetahi 0430-15939
9807470