Nu söker vi på Laholms kommun en Beredskapssamordnare
2026-03-02
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Som beredskapssamordnare är du placerad på kommunens säkerhetsenhet och tillhör kommunstyrelsens förvaltning.
Enheten kommer att bestå av fyra personer: säkerhetschef, brottsförebyggande samordnare och två beredskapssamordnare. Även om vi har delat upp våra arbetsområden så går de i mycket ihop och det är ett närmare samarbete inom en del uppgifter. Vi tar ett gemensamt grepp.
Säkerhetsenheten arbetar kommunövergripande och har en stöttande, coachande, konsultinriktad samt styrande och uppföljande roll. Enheten är främst strategisk men till viss del även operativ.
Har du ett stort intresse för och kanske dessutom kunskap om krisberedskap och civilt försvar? Då kan du vara rätt person för oss! Vi erbjuder ett samhällsviktigt arbete som ger dig möjlighet att bidra till kommunens utveckling inom dessa två områden.
Du kommer i huvudsak att arbeta inom kommunens ansvarsområden enligt Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Du kommer också att delta i arbetet med kommunens planering och återuppbyggnad av civilt försvar som syftar till att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig i Sverige.
Du har en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av kommunens krisledningsorganisation och deltar i denna vid händelse av en samhällsstörning.
Du kommer att ha en central roll inom området utbildning och övning med både framtagande och genomförande för förvaltningarna. I arbetet ingår även att ta fram digitala utbildningar och informationsinsatser.
I tjänsten kommer du att samverka med och rapportera till Länsstyrelsen, Myndigheten för civilt försvar (MCF) samt andra centrala aktörer.
Du kommer att självständigt leda, delta i, sammanställa och sprida kunskap från olika kommunövergripande projekt och utredningar inom ovan nämnda arbetsområden. Utöver detta ingår i viss utsträckning sedvanliga uppgifter för handläggare på kommunen, t.ex. att bidra till remissvar och delta i interna arbetsgrupper och externa nätverk samt omvärldsbevakning. Detta innebär att du även kan få delta i arbetsuppgifter utanför krisberedskap och civilt försvar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning, gärna med inriktning inom säkerhet och beredskap, eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du erfarenhet av arbetet inom säkerhet eller beredskap i kommunal eller annan offentlig verksamhet, så är det ett plus. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på ett tydligt och strukturerat sätt. Du kan på ett pedagogiskt och målgruppsanpassat sätt redogöra för resultat och slutsatser. Tjänsten förutsätter en god analytisk förmåga.
Du har god datorvana och kan hantera Officepaketet. Arbetet kan medföra resor i tjänsten varför körkort B är ett krav. Det är viktigt att du som person har god kommunikativ förmåga, har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och är en god lagspelare. För att tjänsten ska passa dig ser vi gärna att du besitter en mycket god förmåga att samverka.
Säkerhet är ett område som präglas av komplexitet och föränderlighet. För att lyckas i din roll har du den strategiska förmågan att se verksamheternas långsiktiga behov och förståelse för hur en politiskt styrd organisation fungerar.
Du skapar och upprätthåller goda kontakter internt och externt. Vi förutsätter vidare att du har med dig ett stort säkerhetsmedvetande och som person bör du vara kommunikativ, pedagogisk, noggrann och samarbetsinriktad.
Du har ett intresse och engagemang för samhälls- och riskhanteringsfrågor. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i krisstab, utredningsarbete, projektledning samt av att leda grupper. Du är van att ta egna initiativ och ansvar samt driva arbetsprocesser självständigt.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete inom offentlig och politiskt styrd organisation.
• Erfarenhet av krisberedskapsarbete.
• Erfarenhet av arbete med civilt försvar/civil beredskap.
• Arbete i krisstab.
• Har ansvarat för och genomfört utbildningar samt stora som små övningar.
• Kunskap om LEH, RSA, WIS, RAKEL, Styrel, signalskydd m.m.
• Varit projektledare.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Tillträde enligt överenskommelse.
Intervju nummer 1 via Teams genomförs 7-8-9/4.
Intervju nummer 2 fysiskt genomförs 20 eller 21/4.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. Svenskt medborgarskap krävs. Godkänd säkerhetsprövning krävs för anställning. Krigsplacering inom Laholms kommun kan komma att bli aktuellt.
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.
Laholms kommun
