Nu söker vi på Insitepart en affärsdriven säljare!
Insitepart AB / Säljarjobb / Eskilstuna Visa alla säljarjobb i Eskilstuna
2026-04-13
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Insitepart AB i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Enköping
, Heby
eller i hela Sverige
Vi växer och söker nu en säljare som vill vara med och utveckla vår affär inom bemanning och rekrytering i Mälardalen. I rollen arbetar du både med att skapa nya affärsmöjligheter och att utveckla våra befintliga kundrelationer, alltid med fokus på att leverera värde och kvalitet. Hos oss får du en viktig roll i ett växande affärsområde och blir en del av ett mindre, engagerat team där ditt bidrag verkligen gör skillnad. Du får stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka både affären och vår fortsatta utveckling.
Vad erbjuder rollen? I rollen ansvarar du för nykundsförsäljning i din region och arbetar aktivt för att nå våra försäljningsmål. Du trivs i en nätverkande roll och använder ditt kontaktnät för att skapa nya affärer och bygga långsiktiga kundrelationer. Arbetet sker i nära samarbete med ett erfaret team i Mälardalen. Tjänsten utgår från Mälardalen, vilket innebär att du kommer arbeta på flera olika orter inom regionen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för nykundsförsäljning i din region och säkerställa att vi når våra försäljningsmål.
Nätverka och bygga relationer med potentiella kunder.
Kartlägga och analysera kunders behov för att identifiera affärsmöjligheter.
Bidra till att stärka relationer med befintliga kunder genom värdeskapande insatser.
Driva upphandlingar i samverkan med kollegor.
Bidra till ett nära samarbete mellan team och avdelningar för att säkerställa att vi når våra mål med hög kvalitet.
Vi söker dig som Har erfarenhet av försäljning och drivs av att skapa affärer och långsiktiga relationer. Du är affärsmässig, social och har en naturlig förmåga att bygga förtroende hos kunder.
Du trivs i en roll där du får ta stort ansvar och arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar samarbetet i ett team. Har du dessutom ett upparbetat nätverk inom branschen har du goda förutsättningar att snabbt identifiera affärsmöjligheter och skapa värde för våra kunder.
Kravspecifikation:
Erfarenhet av försäljning, kundkontakt eller annan affärsnära roll
Du behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift, och har även förmågan att kommunicera på engelska i samband med kundkontakt, upphandlingar eller andra affärsrelaterade sammanhang.
B-körkort.
Det är meriterande med erfarenhet från lager- och logistikbranschen samt att ha deltagit i upphandlingar. Om Insitepart Vi erbjuder ett specialiserat tjänsteutbud inom lager- och terminaldrift med tillhörande stödtjänster. Vår specialisering och tydliga fokus har gett oss förtroendet att samarbeta med de mest framstående och krävande uppdragsgivarna. Kärnan i vårt erbjudande är att bemanna och driva lager och terminaler. Uppdragsgivarna är både varuägare och logistikföretag. I partnerskap med våra kunder arbetar vi tillsammans för att skapa mätbara förbättringar. Våra samarbeten präglas av högt ställda krav och en ömsesidig hängivenhet att nå uppsatta mål. Rätt prestationer och kontinuerlig utveckling säkerställs genom driftnära specialistkompetenser inom arbetsledning, flöden- och processutveckling, automation samt IT.
Vår rekryteringsprocess Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person. I denna rekrytering genomför vi arbetspsykologiska tester samt bakgrundskontroller. Provanställning tillämpas för tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Insitepart AB
https://jobb.insitepart.se
Smedjegatan 34 (visa karta
)
632 20 ESKILSTUNA
Insitepart Jobbnummer
9849413