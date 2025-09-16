Nu söker vi nya stjärnor åt ICA Försäkring med start i november!
2025-09-16
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Är du serviceinriktad, lyhörd och brinner för att skapa trygghet för kunder? Då har ICA Försäkring den perfekta möjligheten för dig!
ICA Försäkring etablerade sin verksamhet i Växjö 2018 och har under åren vuxit och utvecklats till en stabil aktör inom försäkringsrådgivning. Nu söker de fler engagerade medarbetare som vill vara med på nästa steg i deras resa. Här erbjuds en trivsam arbetsmiljö med högt tempo och stark gemenskap, där man tror på att ha kul på jobbet och stötta varandra. Du blir en del av en modern och öppen arbetsplats, och får en gedigen introduktion för att känna dig trygg i din roll.
I den här tjänsten kommer du att ta kontakt med ICAs befintliga försäkringskunder via utgående samtal. Din uppgift är att ge professionell och omtänksam rådgivning, hjälpa kunder att se över sina försäkringar och föreslå kompletterande skydd så att de kan känna sig trygga. Rollen kräver att du är serviceinriktad, lyhörd och lösningsorienterad.
Arbetstiderna är måndag till fredag kl. 13.00-17.30. Tjänsten omfattar en anställningsgrad på 58 % och erbjuder en konkurrenskraftig fast lön kombinerat med provision. Startdatum är den 24 november 2025. Anställningen inleds med en provanställning med goda möjligheter till tillsvidareanställning.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för kundkontakt och att ge service i toppklass
• Är kommunikativ, lyhörd och bra på att bygga förtroende
• Tycker om att hitta lösningar och anpassa dig efter kundens behov
• Är nyfiken och vill utvecklas i rollen som rådgivare
• Har minst gymnasieutbildning, talar och skriver flytande svenska samt har god datorvana
Meriterande men inget krav: Erfarenhet av kundtjänst, telefoni, försäljning eller butiksarbete.
Vi rekryterar löpande - skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
