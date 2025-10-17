Nu söker vi nya förskollärare till förskolan!
2025-10-17
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa.
Idag finns 27 förskolor med geografisk spridning över hela staden. Inom förskolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas tillsammans med barnen i en kreativ miljö, där möjlighet till lärande och utveckling skapas. Vi värdesätter våra kollegor, tilliten till varandra och arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
"Jag tycker om att arbeta i Karlskoga kommun då jag upplever att man blir hörd från ledningen. Man får ta ett eget ansvar men man kan alltid få feedback och man blir lyssnad på."
"Karlskoga ligger i framkant och har ett riktigt bra samarbete mellan olika yrkesgrupper"
Arbetsuppgifter
Hos oss får du som förskollärare arbeta med barn i ålder 1-5 år. Du får en unik möjlighet att vara med och påverka och bidra till barnens utveckling och lärande, där fokus ligger på barnens rätt till delaktighet och inflytande. Arbetsuppgifterna bygger på läroplan för förskola (LPFÖ 18).
Vad erbjuder vi dig
Vi har gemensam kompetensutveckling och kollegialt lärande, både på egna förskolan och tillsammans med andra förskolor i kommunen. Det finns också ett nära samarbete med bland annat specialpedagoger och språkpedagog.
Personalen i förskolan har tillgång till iPads och med hjälp av digitala verktyg skapar vi en kreativ och utvecklande miljö för både barn och vuxna. Vi använder oss av dokumentations- och informationsplattformen Unikum i vårt systematiska kvalitetsarbete, uppföljning, utvärdering och utveckling.
Är du nyutexaminerad förskollärare har du möjlighet till en introduktionsperiod med stöd av en mentor. Om du studerar till förskollärare finns det också goda förutsättningar att kombinera studier med arbete.
Vi erbjuder arbetskläder för inom- och utomhusbruk.Kvalifikationer
Du som söker till oss har förskollärarlegitimation. Du förväntas besitta goda IT-kunskaper och lätt kunna ta dig an digitala system. Vidare behärskar du det svenska språket i tal och skrift på så sätt att du kan förstå, göra dig förstådd och kommunicera med olika målgrupper samt skriftligen dokumentera det verksamheten kräver.
Personligen arbetar du enligt en tydlig process, har framförhållning, organiserar och planerar ditt arbete väl och slutför det som påbörjats. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du visar förmåga att lyssna och kommunicera på ett öppet, ärligt och respektfullt sätt. Visar engagemang och förmåga att samarbeta, hantera problem och konflikter. Du ställer om till olika förutsättningar och situationer. Du gör relevanta prioriteringar utifrån barngruppen och enhetens behov genom att använda effektiva och ändamålsenliga arbetsmetoder.
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer.
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN 2025-00353". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga kommun
(org.nr 212000-1991) Arbetsplats
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, förskolan Kontakt
Rektor förskola
