Nu söker vi montörer till ett spännande företag i Alingsås!
Adecco Sweden AB / Montörsjobb / Alingsås Visa alla montörsjobb i Alingsås
2025-09-18
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Alingsås
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige
Adecco söker montörer för uppdrag för vår kunds räkning i Alingsås. Är du intresserad av ett arbete inom montering och produktion? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Tjänsten som montör är ett heltidsuppdrag där du huvudsakligen kommer arbeta med montering av elskåp. Även andra typer av arbetsuppgifter kan förekomma. Arbetet utförs både enskilt och i team.
Tjänsten är förlagd på dagtid, måndag-fredag 07:00-16:00 med start enligt överenskommelse. Arbetstiderna kan komma att ändras längre fram. För rätt person kan detta vara ett uppdrag som löper på tillsvidare.
I rollen som montör kommer du att arbeta med:
• Varierad montering
• Maskinövervakning
• Eventuellt Truckkörning för dig med behörighet
Om dig
Vi söker dig som har ett intresse för industri och produktion och trivs med att arbete i en sådan miljö. Vi ser att du är en flexibel, kvalitetsmedveten, noggrann och prestigelös person. Arbetet är relativt fysiskt och kräver högt arbetstempo så det är viktigt att du trivs med den typen av arbeten.
Meriterande för tjänsten är:
• Tidigare erfarenhet av arbete inom industri och tillverkning
• Truckkort A1-A4 + D1
• Traverskort
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Adecco
Du är anställd av oss på Adecco men arbetar ute hos vår kund. Att vara ambulerande konsult innebär att du blir anställd av Adecco för att utföra arbete hos kunden, vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Tjänsten som montör är en del av vår personaluthyrning och som konsult får du en anställning i Adecco Sweden AB. Uppdraget tillsätts löpande och förväntas fortlöpa på heltid.
Om ansökan
Tjänsten startar i slutet av september och rekryteringsarbetet sker löpande. Vänligen bifoga CV och sök tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök". I vissa av våra processer använder vi videointervjuer, tester och andra bedömningstekniker. Om det är aktuellt i just denna process kommer du att informeras om detta.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef: Thea Sterner på thea.sterner@adecco.se
.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
.
Välkommen med din ansökan!
Sökord
Montör, industri, logistik, Alingsås, Adecco, Lerum, Floda, Vårgårda, Partille Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Consultant Manager
Thea Sterner Jobbnummer
9515338